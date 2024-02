Petře, máme za sebou základní část letošního ročníku. Opava si drží druhé místo se stejnou bilancí jako první Nymburk, což je slušným počinem…

Když se podívám na tabulku, tak současné umístění je nad očekávání. V minulé sezoně jsme se potáceli okolo sedmého osmého místa, takže aktuální postavení v tabulce beru všemi deseti. Na druhou stranu některé porážky, jako v Kolíně nebo Písku, myslím, byly zbytečné. Máme ale výhry z Ústí, Děčína, což jsou naši přímí konkurenti. Když to shrnu, tak musím být spokojený. Doufám, že i nadstavba pojede v tomto stylu a dobře se naladíme na play-off.

Součástí první sezony byla i účast v Lize mistrů. Na začátku jste sbírali vysoké příděly. S přibývajícím časem šla ale hra nahoru…

Naše účast v Lize mistrů je na hlubší analýzu. Proč jsme začátek nezachytili a nějaký čas si zvykali na styl hry, styl pískání, rychlost. Až s příchodem Marquese jsme trošičku i na perimetru byli konkurenceschopni se soupeři hrát. Škoda jen posledního utkání s Dijonem, které jsme nevyhráli. Byla by to tak trošičku náplast na naší účast v této soutěži. Samozřejmě zkušenosti, věci kolem organizace této soutěže jsou k nezaplacení. Určitě jsme ale chtěli Českou republiku reprezentovat lépe. Hlavně první zápasy byly na hranici ostudy. Musíme se trochu zamyslet, zda nevolit jinou herní přípravu, jít za těžkými soupeři a být lépe připraveni. Na naši soutěž to stačilo, na Ligu mistrů ne.

Zápasy v Lize mistrů ukázaly, že se musí hrát se zahraničními hráči, což byl příklad Marquese Townese…

Řeknu to takhle. My hrajeme s českými hráči, pokud chcete být úspěšní na mezinárodní scéně, musíte mít české reprezentanty. Snažíme se hráče pro nároďák připravit, to se nám ale zatím příliš nedaří. Když se podíváte na Nymburk, tak nás poráží reprezentanti. Je to Bohačík, Kříž, Sehnal a Švejcar. Tihle čtyři nás nejvíce trápí. Když reprezentanty nemáte, je to horší, i když kluci bojují kluci bojují, což jim nelze upřít. Pokud ale chcete zanechat lepší stopu, je třeba si pomoci jedním, možná dvěma, třemi zahraničními hráči. To ale není naše cesta, chceme hrát s českými kluky. Ale souhlasím s tím, že oživení Marquesem bylo velké.

S angažováním Marquese Townese jste trefili parádně. Zapadl jak herně, tak lidsky…

To je dobrá práce Davida Zacha, který skauting dělá opravdu výborně. Marques zapadl do týmu jak herně, tak skvěle po lidské stránce. Byl to hladový hráč, který nepřišel za penězi, bral ale angažmá v Opavě jako odrazový můstek. Sám nám řekl, že jeho snem bylo dostat se do řecké ligy. Myslel si, že se mu to podaří z německé soutěže, což se nestalo. Vůbec nečekal, že by se mu to mohlo podařit z Opavy. Je to pro nás vyznamenání v tom, že jsme organizace, která je schopna takového hráče tady mít, zapracovat ho a připravit tak, aby dostal nabídku z PAOK Soluň.

Dalším mezníkem právě skončené základní části byl pohárový zápas s Nymburkem. Vaším cílem bylo určitě se dostat do finálové fáze na pražskou Karlovku…

Stoprocentně jsme měli tři cíle. Udělat dobrý výsledek v Lize mistrů, třeba jednou vyhrát, to se nám nepodařilo. Druhým cílem bylo se zúčastnit oslav sta let československého basketbalu. Loni nám utekl FINAL 4. Dostali jsme Nymburk, měli jsme ho doma. Soupeř byl v plné palbě, poráží nyní zahraniční týmy, má formu. Zdravotní stav některých našich hráčů před nedělním zápasem nebyl ideální. Na to se ale nechci vymlouvat. Podali jsme výkon na hranici našich možností. Chyběli nám hráči a i štěstí. Kdybychom něco trefili, dobře se odrazil balon do našich rukou, tak jsme mohli být v Praze my. Bohužel se tak nestalo. Bereme to jako fakt a nyní se budeme plně koncentrovat na obhajobu titulu, to je náš třetí cíl. Nymburk chce ale titul taky, rozšiřuje tým, nic nechce podcenit.

Dá se nyní očekávat ještě nějaký zásah do opavského týmu? Na marodce je Jakub Šiřina, Filip Zbránek, Miroslav Kvapil a Kryštof Kavan. Fanoušci asi očekávají, že budete aktivní na hráčském trhu…

Nestane se nic. Máme nyní tři týdny, kdy nás čekají tři zápasy. Věřím, že poté uvidíme ve hře jak Kubu Šiřinu, tak Filipa Zbránka. Navíc pomalu se vrací Miroslav Kvapil. Myslím si, že za měsíc budeme mít dvanáct hráčů na lavičce, a pokud se nestane něco mimořádného, tak nikdo nepřijde. Samozřejmě je tady spousta možností. Uvažovali jsme, že v případě postupu v poháru bychom vzhledem k náročnému programu někoho přivedli. Tak všechno padlo.

Samostatnou kapitolou jsou divácké návštěvy v Opavě. Je vidět, že jste naučili lidi na basketbal chodit…

Mám obrovskou radost z toho, že lidi baví opavský basketbal. Tím, jak rostou návštěvy, tak roste i zodpovědnost vůči nim. Přece jenom je něco jiného prohrát před pětistovkou diváků než před pětkrát vyšší návštěvou. Čím jsem starší, tak zodpovědnost za výsledek a výkon je u mě větší. Tlak, který si vytvářím sám na sebe, je nyní velký.

VIDEO: Opavský kouč Czudek: O výkonu Trojana, povedené sobotě i velké nervozitě

Vzpomenuli jsme Ligu mistrů, Český pohár a byl tu taky moment, který pobláznil doslova republiku, a to start herce Ivana Trojana v opavském dresu…Na konci roku byl po basketbalu v Opavě hlad. Do haly přišli lidi, kteří v ní doposud nebyli…

První věc je ta, že se bavíme o termínu mezi svátky. Nejsem zastáncem toho, aby se v tomto období hrálo. Chtěl jsem, aby kluci trénovali s čistou hlavou, protože sezona je dlouhá a je třeba dobít baterky. Návštěvy například v hokeji ukazují, že lidé mezi svátky se chtějí někam podívat, zajít si za sportem i kulturou. Druhá věc je, že jsme chtěli Ivanovi dát dárek k narozeninám. On si to nakonec hrozně užil. Byla kolem toho spousta práce a nervů. Nečekali jsme, že to bude mít ale takový dopad mediální, který kolem toho byl a stále je. S tímhle kalkulem jsme do toho rozhodně nešli. Je to další přidaná hodnota tohoto příběhu, protože těch rovin je tam spousta. Jsem rád, že to takhle dopadlo a lidé byli spokojeni.

Neměli jste červíka v hlavě, že nejen basketbalová veřejnost tento váš nápad nepřijme…

S touhle myšlenkou jsme si pohrávali dlouho. Když jsme se v srpnu rozhodli, že do toho půjdeme, tak jsme si řekli, že nebudeme hledat, proč to nejde, proč to nemáme dělat. Tím pádem jsme si dali všechny negativní věci pryč a soustředili se na to, aby to klaplo, aby náš tým byl v pohodě. Snažili jsme se vnímat vše pozitivně, abychom tento bláznivý nápad uskutečnili.

Nejen áčko hraje Ligu mistrů, ale tuto soutěž si zahrají i vaši junioři, které čeká turnaj v Maďarsku…

Je to super v tom, že na naše juniory čeká velká konfrontace s velkými organizacemi, které dělají dobře mládeže. Všichni se na to těšíme. Turnaj proběhne od 2. do 6. dubna v Maďarsku. Je to další pozitivum pro náš klub.