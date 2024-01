/FOTOGALERIE/ Americký rozehrávač Marques Rashaad Townes míří z Opavy za velkou výzvou. Osmadvacetiletý basketbalista se domluvil na konkratku s řeckým klubem PAOK Soluň. Úřadující mistr mohl této nabídce jen stěží konkruovat. Zápas s Děčínem byl tak pro rodáka z Dominikánské republiky posledním v opavském dresu.

Marques Rashaad Townes | Foto: Deník/Petr Widenka

„Marquese jsme do Opavy angažovali na dva měsíce. Zranil se nám Jakub Šiřina, proto jsme potřebovali pro Ligu mistrů za něj náhradu,“ řekl sportovní ředitel BK Opava a trenér v jedné osobě Petr Czudek.

„Mark dobře do týmu zapadl, a to jak herně, tak po lidské stránce. Měli jsme zájem o prodloužení kontraktu. Nicmémě klubu jako PAOK Soluň můžeme jen stěží konkurovat,“ pokračoval šéf sporotvního úseku BK Opava. „Mark pomohl nám, my je mu. Díky krátkodobému angažmá v Opavě se odrazil na zajímavou basketbalovou adresu,“ dodal Petr Czudek.

Marques Townes se v Opavě rychle adaptoval. Dokonce byl vyhlášen MVP měsíce prosince. Naposledy zazářil v sobotním duelu proti Děčínu. „Byl jsem velice překvapen tím, jak dobře opavský klub funguje, jaké má zázemí. Před svým příchodem jsem moc informací o klubu i městu neměl. Nevěděl jsem, co od toho mohu čekat. Nakonec se vše vyprofilovalo velmi pozitivně. Je tady vidět neskutečná vášeň fanoušků pro basketbal. Z celého klubu cítím velkou energii. Se všemi jsem brzy našel společnou řeč, což je příjemné. Byl jsem tady krátce, Opava mi ale zůstane v srdci. Nebýt ní, nabídku z Řecka, bych nikdy nedostal,“ vyznal se Marques Townes. „PAOK Soluň nešel odmítnout. Je to moje nejlepší nabídka, kterou jsem v životě dostal,“ podotkl.