/FOTOGALERIE/ Přes dvě tisícovky diváků, pekelná atmosféra a k tomu statečně bojující Opava, to byla úterní basketbalová Liga mistrů ve slezské metropoli. Domácí výběr nakonec litevskému Rytasu podlehl 75:95. Domácí celek propadl na doskoku.

BK Opava - Rytas Vilnius | Foto: Deník/Petr Widenka

S litevským týmem dorazila do Opavy i velmi početná skupina fanoušků, a ta byla pořádně slyšet. Opava od prvních minut dřela. Nedařilo se jí ale na doskoku, přesto na začátku druhého poločasu předvedla osmibodovou šňůru a vypadalo to hodně zajímavě. Jenomže poté začal úřadovat favorit. Pomohl si trojkami. Šel do desetibodového trháku, na který už sympaticky hrající Opava nedokázala zareagovat a prohrála. Vyráběla hloupé ztráty, a ty favorit trestal.

„Dnes vyhráli fanoušci, byli skvělí. Zaslouží si velkou jedničku,“ podotkl opavský kouč Petr Czudek. „Klukům nemohu upřít snahu. Dělali jsme ale stupidní ztráty. Ty nás sráží. Bojujeme, stáhneme náskok soupeře na dva body. Pak vyrobíme hloupé věci a vrátíme ho do hry,“ zlobil se trenér opavského týmu. „Soupeř má kvalitu, když dostane prostor, dokáže to trestat. Všechny čtvrtiny jsme prohráli. Jednatřicet útočných doskoků je strašným číslem. Nestačí odstavit hráče, musíme se i více rvát. Není to jen otázka pivotů ale celé pětky,“ zakončil Petr Czudek.

BK Opava – Rytus Vilnius 75:95 (18:24, 37:48, 55:73)

Body: Townes 20, Šiřina 12, Pecháček 9, Jurečka 8, Slavík 7, Mokráň 6, Gniadek 6, Švandrlík 4, Puršl 3 – Echodas 18, Normantas 15, Gorhan 13, Radzevicius 13, Velička 13, Ulečkos 10, DeLaurier 8, Masiulis 3, Pleikys 2. Rozhodčí: Baki, Yilmaz, Straube. TH: 14/10:30/18. Trojky: 7:11. Doskoky: 37:61. Fauly: 28:20. Diváci: 2120.