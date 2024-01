/FOTOGALERIE/ Poslední domácí zápas základní části opavským basketbalistům pořádně zhořkl. Úřadující mistr sice ve třetí čtvrtině vedl už o deset bodů, nicméně na vítězství to nestačilo. Pardubice zabraly, ovládly koncovku domů si odvezly vítězství 74:69.

BK Opava - BK KVIS Pardubice | Foto: Deník/Petr Widenka

Pardubice už v první čtvrtině naznačily, že v Opavě svou kůži neprodají lacino. V jednu chvíli vedly už o devět bodů. Opava se ale zvedla. Ve třetí čtvrtině po šestkách Pecháčka vedla o deset bodů. Jenomže, jak se nakonec ukázalo, nestačilo to. V dramatické koncovce otočil výsledek čtyřmi body v řadě Chatman. Opavští na to nedokázali zareagovat. Vyrobili zbytečné ztráty a Beksa si odvezla vítězství 74:69. „Navázali jsme na výkon s Kolínem. Těžko se hledají hráči, sestava, kdy by nám to mohlo fungovat. Nevím, kde jsme myšlenkami. Chybí nám lídr, který by zvedl prapor,“ hodnotil utkání opavský trenér Petr Czudek.

„Děláme mentální chyby. Sice jsme se dostali do desetibodového náskok, ale nestačilo to. I když se připravuje na zónu, nejsme schopni do toho nic zahrát. Jsme v módu uspokojení, a to je špatně. Přijel soupeř, který měl obrovskou motivaci, byl koncentrovaný a zaslouženě vyhrál,“ uznal Petr Czudek.

BK Opava - BK KVIS Pardubice 69:74 (16:17, 35:33, 57:54)

Body: Townes 18, Slavík 13, Mokráň 12, Pecháček 12, Gniadek 3, Švandrlík 3, Jurečka 2, Kouřil 2, Puršl 2, Zbránek 2 - Šafarčík 19, Škifić 15, Chatman 12, Švrdlík 11, Vyoral 6, Potoček 5, Marshall 4, Burda 2. Rozhodčí: Blahout, Nejezchleb, Dombrovský. TH: 12/9:20/16. Trojky: 8:6. Doskoky: 41:40. Fauly: 21:18. Diváci: 1920.