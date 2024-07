František Váňa se Opavě upsal už před startem minulé sezony, za tým ze slezské metropole ale nenastoupil. „S trenérem Petrem Czudkem jsme se domluvili před rokem. Opavská soupiska byla ale napěchovaná. Tím nechci říct, že by letos nebyla. Vracel jsem se do hry po zranění kolena, které jsem si přivodil při angažmá v Nymburku,“ vysvětluje František Váňa. „Potřeboval jsem hrát, proto jsem se dohodl s Ústím nad Labem. V té chvíli šlo o ideální řešení. Bohužel to dopadlo, jak dopadlo. Za Ústí jsem stihl odehrát jen devatenáct utkání,“ pronesl se smutným tónem v hlasu.

Problémem byla utržená achilovka. podrobil jsem se operaci a někdy od 15. ledna jsem jen rehabilitoval a klukům fandil z lavičky. Byl jsem pořád s týmem. Užil jsem si stříbrné oslavy, jen škoda, že jsem nemohl být na palubovce jako hráč,“ řekl František Váňa.

Odchovanec prostějovského basketbalu má v hlavě jasný plán. „Dělám všechno pro to, abych byl na začátku přípravy stoprocentně ready. Nyní jsem na nějakých šedesáti sedmdesáti procentech. Snažím se dostat sílu do achilovky, do lýtka. Nechci do toho vletět nějak moc rychle, ať si nepoškodím druhou nohu. Chodím do posilovny, dělám střelbu a už i basket. Zatím si jdu svým tempem. Pracuji na tom, abych byl co nejdříve zpátky,“ nastínil.

Kariéra Františka Váni je zajímavá, nicméně v posledních dvou sezonách jej provází smůla. „Jestli je to o smůle, to nevím. Možná nějaká podceněná příprava, možná nějaké špatné geny. První rok, když jsem by v Nymburku, tak mě Lery Jurečka vyfintil ve finále na trojce. Já jsem vyskočil, když jsem ale dopadl na zem, tak koleno ruplo. Pak jsem se vracel a téměř po roce jsme si urval achilovku na druhé noze,“ poznamenal pozitivně naladěný basketbalista.

Nabídku z Opavy rád přijal. „Rozhodly především ambice a osoba trenéra Petra Czudka, pod kterým jsem hrál v reprezentaci. Opavští byli v roce 2023 mistři, rád bych titul nyní zopakoval. Těším se taky na opavské fanoušky, jsou nejlepší v republice,“ svěřil se František Váňa.

A jaké jsou nejbližší cíle šestadvacetiletého basketbalisty? „Nejdůležitější pro mě nyní je, aby mi vydrželo zdraví. Basketbal miluji, chci ho hrát co nejdéle. Ideálně jako Lery Jurečka, tedy pokud mě bude někdo chtít,“ zakončil František Váňa povídání.