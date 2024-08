„Nám nevyšel vstup do utkání. Nymburk dal do začátku spoustu energie. Nasadil do hry dvanáct hladových hráčů. S tím jsme měli v první čtvrtině problém,“ začal o utkání hovořit Kryštof Vlček, asistent trenéra Petra Czudka. „Takhle agresivně nehrála ani Prievidza, naštěstí jsem se dokázali ve druhé čtvrtině do zápasu dostat. Náskok jsme stáhli,“ pokračoval člen opavského realizačního týmu.

Ve druhém poločasu Nymburk přidal opět na intenzitě. „Rotovali jsme deset hráčů, Nymburk dvanáct. My jsme ve druhém poločase odpadli fyzicky,“ přiznal Kryštof Vlček.

Opava nakonec prohrála 63:87. „Prohráli jsme, je to ale příprava. Musíme dál pracovat, a to také na agresivitě. Musíme se zlepšit, abychom mohli hrát top basket. O proti zápase s Prievidzou šel nahoru výkon Roba Howarda,“ zakončil Kryštof Vlček.

Nymburk – BK Opava 87:63 (30:15, 45:36, 65:50)

Body: Tůma 14, Birts 13, Brown 11, Svoboda 9, Mikyska 9, Kovačík 8, Bishop 8, Shumate 5, Sehnal 4, Ceaser 4, Rylich 2 – Puršl 14, Howard 10, Šiřina 9, Jurečka 8, Kavan 7, Vyroubal 6, Zbránek 5, Švandrlík 3, Kvapil 1. TH: 8/13: 19/26. Trojky: 9:6. Doskoky: 31:41. Fauly: 26:19. Diváci: 300.