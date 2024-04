/FOTOGALERIE/ Na pátý pokus to vyšlo! Opavští basketbalisté po dobrém výkonu obrali na domácí palubovce lídra soutěže z Nymburku. Dramatický duel se lámal v koncovce. Zodpovědnost na sebe vzal Radovan Kouřil, jehož trojka Středočechy definitivně zlomila. Slezané vyhráli 90:83 a do play-off jdou z druhého místa.

Opava porazila Nymburk | Foto: BK Opava/Mikuláš Celta

Opavští šli do zápasu ve výročních červených dresech. Na po pozici maséra se objevil Petr Kivorchian, neboť Tomáš Roman je aktuálně s juniorkou na Lize mistrů v Maďarsku. Středočeši přijeli do Slezska v osmi lidech, nicméně na jejich hře to znát nebylo. „Nymburk byl v prvním poločase lepším týmem. My jsme dělali ztráty. Z nich pramenily rychlé protiútoky, které má Nymburk výborné,“ poznamenal opavský kouč Petr Czudek. „Šestibodový rozdíl byl pro nás ještě milosrdný.“ přiznal domácí stratég.

VIDEO: Opavský kapitán Janoščín o Spartě i o nedělním duelu v Olomouci

Ve druhém poločase Opavští výsledek otočili. „Projevila se naše rotace jedenácti hráčů. Přitlačili jsme v obraně. Nymburk držel Gordon, který podal excelentní výkon,“ podotkl Petr Czudek. V koncovce dal důležitou trojku Kouřil, následně se prosadil znovu. „Druhá půle byla celkově výborná, utkání se hrálo v play-off módu. Kdo byl na palubovce, vydal se na maximum. Důležité body dal Radovan Kouřil. Vítězství se nerodilo vůbec lehce, o to více těší. Nyní chceme vyhrát na Folimance,“ zakončil Petr Czudek.

BK Opava - ERA Basketball Nymburk 90:83 (25:30, 46:52, 70:68)

Body: Šiřina 23, Mokráň 15, Kouřil 14, Gniadek 9, Farský 8, Pecháček 6, Švandrlík 6, Jurečka L3, Slavík 3, Zbránek 3 - Gordon 24, Stephens 16, Bell III 12, Mathon 12, Sehnal 11, Novák 5, Tůma 3. Rozhodčí: Pokorný, Vošahlík, Zatloukal. TH: 22/14:26/18. Trojky: 14:9. Doskoky: 42:32. Fauly: 25:21. Diváci: 1721.