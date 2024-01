O desáté vítězství v řadě usilovali opavští basketbalisté v Nymburku. Bohužel domů se nakonec vracejí s prázdnou. Nadstandardní duel ovládli Středočeši. Úřadující mistr se ještě ve třetí čtvrtině dotáhl na čtyři body, ovšem nakonec prohrál 72:93. Nymburk kraloval pod košem, o čemž svědčí i devatenáct útočných doskoků.

Opava prohrála v Nymburku | Foto: Dominik Janoš

„Zápas se hrál ve velmi velkém tempu, měli mezinárodní úroveň,“ začal utkání hodnotit opavský trenér Petr Czudek. „Nymburk do toho vstoupil s velkou energii. I když mu chyběli podkošoví hráči, tlačil nás. Ve druhé čtvrtině jsme měli výpadek. Domácí toho využili a šli do dvouciferného vedení,“ pokračoval v pozápasovém ohlédnutí opavský stratég.

Ve druhém poločase se Opavští přiblížili na čtyři body, to ale bylo vše. I když domácím na chvíli vypadla střelba, hosté se taky nedokázali trefit. „Z dálky to zkoušeli i pivoti. Měli jsme ale slabé procento. Nymburk měl sílu pod košem. Měl devatenáct útočných doskoků, a to je vysoké číslo. Domácí si výsledek pohlídali a zaslouženě vyhráli,“ uznal Petr Czudek.

V opavské sestavě se po zranění objevili Filip Zbránek s Šimonem Puršlem. „Jsem rád, že už mohli hrát. Nastoupili s hendikepem, přece je to u nich stále ještě o jedné ruce. Věřím, že se do toho brzy dostanou,“ přeje si Petr Czudek.

ERA Basketball Nymburk - BK Opava 93:72 (32:25, 52:44, 71:57)

Body: Gordon 21, Svejcar 19, Rylich 13, Mathon 11, Collins 10, Kříž 10, Sehnal 5, Kovář 2, Tůma 2 - Puršl 11, Pecháček 10, Slavík 10, Townes 8, Mokráň 7, Švandrlík 7, Farský 6, Jurečka 6, Gniadek 5, Kouřil 2. Rozhodčí: Baloun, Nejzchleb, Linhart. TH: 30/22:19/10. Trojky: 9:6. Doskoky: 52:32. Fauly: 24:26. Diváci: 830.