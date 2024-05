/FOTOGALERIE/ Velký úspěch slaví děvčata z klubu Basket Opava 2010. Velmi dobře se jim totiž podařilo v Chomutově zvládnout kvalifikaci o Žákovskou ligu dívek pro soutěžní ročník 2024/2025. Slezanky projely turnajem bez ztráty kytičky.

Děvčata z Basket Opava 2010 vybojovala Žákovskou ligu | Foto: Basket Opava 2010

Tým pod vedením trenérů Petry Cvekové, Viktora Cveka a Petra Valečka měl před sebou nepříjemné cestování do Chomutova. „Čekali na nás soupeři, s kterými jsme nikdy nehráli, takže těžko se dalo cokoliv predikovat,“ uvedl Viktor Cvek. „Překvapivá byla i volba „haly“ pro sobotní utkání, která z hlediska basketbalových pravidel měla odpovídají maximálně výšku košů. Vše ale bylo stejně pro všechny týmy, přičemž jsme se s tímto úkazem potkali nejlépe,“ řekl člen opavského trenérského štábu.

V prvním zápase Opava hrála proti nejvýše nasazeným domácím Levharticím. „Od počátku jsme udávali tempo hry, soupeře k ničemu nepustili a s přehledem zvítězili,“ řekl k prvnímu duelu Viktor Cvek. „Ve druhém zápase proti Karlovým Varům byl průběh ještě jednoznačnější a ve druhém poločase jsme už mohli ušetřit síly do druhého hracího dne,“ byl spokojený kouč Basketu 2010.

Kam za fotbalem: Hlučín jde do boje se Slováckem, co (Slavia) Opava?

Kvalifikace vrcholila v neděli. „Do utkání proti Poděbradům jsme vstoupili ospale. Průběh byl relativně vyrovnaný do poločasu. Ve třetí čtvrtině jsme se ale už opět rozehráli a předvedli to, co nás zdobilo v sobotním utkání, a vítězstvím poměrem 19:0 ve třetí čtvrtině jsme rozhodli utkání a pojistili si postup do žákovské ligy. V posledním zápase nám sice výsledkově o nic nešlo, přesto jsme chtěli povedený víkend zakončit výhrou proti týmu Mladé Boleslavi, což se způsobem start-cíl podařilo,“ byl nadšený Viktor Cvek.

Do zápasů kvalifikace zasáhlo všech 12 nominovaných děvčat, všechna hrála a pomohla tak týmu k postupu. „Za předvedené výkony patří všem děvčatům pochvala a jsme přesvědčeni, že pokud budeme takto pracovat nadále, tak v Žákovské lize nebudeme hrát druhé housle. V příští sezóně, která bude teprve čtvrtá našeho klubu, budeme již hrát dvě celostátní soutěže, a to v kategoriích U14 a U15,“ zakončil Viktor Cvek.

Výsledky: BK Levhartice Chomutov - Basket Opava 2010 52:85, Basket Opava 2010 - BK Karlovy Vary 57:26, Basket Opava 2010 - Basket Poděbrady 57:21, AŠ Mladá Boleslav - Basket Opava 2010 35:61.

Hráčky, které podílely na úspěchu v kvalifikaci: Josefína Řehulková, Klára Nedopílková, Lucie Fajkusová, Eliška Matušková, Nela Honková, Eliška Marečková, Klára Valečková, Eliška Přistálová, Anastázie Matyšková, Alžbeta Pálociová, Kristýna Kořínková a Bára Přistálová.