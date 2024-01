/FOTOGALERIE/ Oslabený Kolín pořádně zaskočil favorizovanou Opavu. Úřadující mistr se na vítězství 89:82 docela nadřel. Slezanům velké problémy dělal hostující rozehrávač Adam Goga, autor jednatřiceti bodů a sedmi úspěšných trojkových pokusů. Syn bývalého volejbalového nahrávače Opavy odehrál v sobotu životní zápas.

Adam Pecháček | Foto: Deník/Petr Widenka

První čtvrtina byla na body hodně bohatá. A Kolín hrající v pořádně oslabené sestavě naznačil, že si přišel do slezské metropole zahrát bez jakéhokoliv stresu. Zraněnou hvězdu Adama Číže zastoupil Adam Goga. „Před utkáním jsme si řekli, že to bude jenom o našich hlavách, o našem přístupu. Nakonec to dopadlo to tak., že jsme byli v domnění, že se nemůže nic stát,“ řekl na úvod svého zápasového hodnocení trenér Opavy Petr Czudek. „V první čtvrtině, kdo chtěl, dal si koš. Nefungovala nám obrana Adama Gogy. Dával trojky, celkově odehrál životní zápas. Pořád si ale myslím, že i přes jeho skvělý výkon, jsme měli rozhodnout daleko dříve. Uklidnili jsme až při vedení o čtrnáct bodů. Soupeř se ale znovu dotáhl a hrálo se až do konce,“ pokračoval domácí stratég.

VIDEO: Opavský David Zach: O Kolínu, uspávacím basketbalu i absenci Číže

Opavský výkon nebyl dobrý. „Představovali jsme si to jednodušší. Soupeři chyběl Adam Číž i další stěžejní opory. Bohužel naše výkony nebyly dobré, nebyli jsme koncentrováni. Nevím, proč. U některých hráčů mi to hlava nebere. Výhru bereme všemi deseti. Předvedená hra nebyla ale taková, jakou bych si představoval,“ zakončil Petr Czudek.

BK Opava - BC GEOSAN Kolín 89:82 (28:27, 41:39, 68:60)

Body: Mokráň 18, Townes 15, Puršl 14, Kouřil 10, Slavík 9, Pecháček 8, Jurečka 6, Švandrlík 6, Gniadek 3 - Goga 31, Novotný 14, Bošković 11, Halada 7, Stegbauer 7, Novák 6, Veljković 6. Rozhodčí: Kučírek, Kapaňa, Kovačevič. TH:12/9:9/7. Trojky: 10:13. Doskoky: 46:38. Fauly: 17:15. Diváci: 1930.