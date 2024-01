/FOTOGALERIE/ Třaskavou bitvu slibuje čtvrtfinále Českého poháru v basketbalu. Páteční los rozhodl o tom, že na sebe narazí úřadující mistr z Opavy a Nymburk. Utkání se odehraje na palubovce ve slezské metropoli. je v řešení, neboť v úředním termínu čeká na Středočechy souboj na evropské pohárové scéně.

Opavští fanoušci se mohou těšit na Nymburk | Foto: Deník/Petr Widenka

„Jsem rád, že hrajeme v Opavě. Budeme tak hrát před domácím publikem. Dostali jsme ale nejtěžšího možného soupeře, takový už je ale sport,“ řekl trenér BK Opava Petr Czudek. „V letošní sezoně se nám s Nymburkem zatím nedaří, máme to s ním 0:2. Bereme to ale jako výzvu. Diváci se mohou těšit na dobrý souboj. My uděláme všechno proto, abychom postoupili mezi nejlepších osm týmů,“ slíbil kouč úřadujícího mistra.

Stejně jako trenér, tak i kapitán Jakub Šiřina byl rád, že zápas odehraje na opavské palubovce. „Los jsem sledoval. Přál jsem si, ať hrajeme doma, to se mi splnilo,“ vzal si slovo opavský rozehrávač. „Soupeře jsme ale očekával přijatelnějšího, než Nymburk. Na druhou stranu, pokud chcete vyhrát trofej, musíte porazit kohokoliv. Na utkání se musíme dobře připravit a udělat vše proto, abychom postoupili,“ zdůraznil Jakub Šiřina.

Čtvrtfinálový program: BK Opava – Nymburk, Kolín/Brno – USK Praha, Pardubice – Olomoucko, Děčín – Ústí nad Labem.