Škody, ale nejsou tak velké, jak se původně očekávalo. A velkou zásluhou na tom mají fanoušci basketbalové Opavy, kteří o víkendu klubu pomáhali. „Bez jejich pomoci bychom to těžko zvládli,“ uvedl správce víceúčelové haly Lumír Sedláček.

Popsal i dramatické okolnosti, kdy se voda tlačila do haly. „Museli jsme hlavně chránit palubovku, pokud by se voda dostala na ní, byl by to velký problém. Nakonec se nám to podařilo. Byl to opravdu malý zázrak. Díky všem, kteří pomáhali,“ uvedl správce haly Lumír Sedláček.

Škody v hale jsou i tak velké. „Teprve se budou vyčíslovat, nedá se to vůbec odhadovat. Voda se na některých místech dostala pod palubovku, nyní děláme vše, abychom ty místa vysušili a vodu odsáli. V úterý budeme moudřejší, ale snad bude vše v pohodě a palubovka to přežije,“ pokračoval Sedláček.

Basketbalový klub z Opavy je na své příznivce právem hrdý. Do haly jich dorazilo o víkendu sto padesát. Pomáhali se zabezpečováním před vodou a stěhováním věcí v útrobách haly. „Byli mezi nimi kluci z kotle, ale také zástupci sponzorů, partnerů nebo členové našich mládežnických celků. Jsme na ně pyšní a moc jim děkujeme,“ řekl pro irozhlas.cz marketingový ředitel basketbalové Opavy Jan Krejčíř.

BK Opava měla vstoupit do nové sezony NBL v sobotu domácím zápasem s Ústím nad Labem. Je pravděpodobné, že vzhledem k situaci, která v hale i v celém městě panuje, bude utkání odloženo.