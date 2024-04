/FOTOGALERIE/ Velké překvapení se v pátek událo v Opavě. Úřadující mistr nezvládl druhé čtvrtfinálové utkání play-off a s Novou hutí prohrál 82:84. Favorit nabral ve čtvrté čtvrtině už jedenáctibodové manko. Sérii trojek se ale dokázal do zápasu vrátit. Hostující basketbalisté řízeni skvělým Maddenem se ale nepoložili. Závěr zvládli a zaslouženě vyhráli 84:82.

BK Opava - NH Ostrava 82:84 | Foto: Deník/Petr Widenka

První čtvrtina nabídla rychlý basketbal, v té druhé vypadla Opava z role. Nebyla se schopna trefit a Nové huti narostla křídla. „První čtvrtina byla dobrá v útoku, špatná v obraně. Ve druhé čtvrtině jsme přestali hrát play off, každý si něco vyzkoušel a nehráli jsme jako tým. Pokud si to v hlavách nesrovnáme, co vlastně chceme hrát, co je tým, co je hráč v týmu, tak budeme mít problém,“ byl pořádně naštvaný opavský kouč Petr Czudek.

Na začátku čtvrté čtvrtiny šla Ostrava do jedenáctibodového. Výběr trenéra Petra Czudka ale dokázal díky sérii trojek náskok vymazat. Pecháček dokonce třemi šestkami poslal úřadujícího mistra do vedení. Jenomže to nestačilo. Nová huť si vzala vedení zpět a koncovku zvládla. „Kluci na palubovce odvedli přesně to, co jsme po nich chtěli. Byli jsme agresivní po celé utkání,“ byl spokojený trenér Nové huti Adam Choleva. „Poprvé v sezoně jsme nepodlehli našemu vedení. Pořád jsme hráli se stejným tlakem. Nesnažili jsme se jenom bránit,“ podotkl hostující stratég.

„Opava má zkušený tým. Bylo to ale o nás. Nečekala, že budeme pořád klást odpor. Sérii jsme srovnali. Nyní hrajeme doma, kde to bude obrovský boj,“ zakončil Adam Choleva.

„Velkou bojovností jsme se do utkání vrátili. Vedli jsme o bod, ovšem nestačilo to. Ostrava dala těžké střely, více chtěla a vyhrála zaslouženě. I když jsem nyní hodně zklamaný, tak svému týmu stále věřím,“ zakončil opavský stratég. Další zápas je na programu v pondělí, a to v Ostravě. Jeho začátek je v 19 hodin.

BK Opava - NH Ostrava 82:84 (28:23, 39:47, 65:71)

Body: Šiřina 15, Kouřil 13, Zbránek 13, Mokráň 8, Pecháček 8, Jurečka 6, Švandrlík 6, Puršl 5, Gniadek 4, Slavík 3, Farský 1 - Madden 22, Rhodes 18, Heinzl Dominik 11, M. Svoboda 11, Williams 7, Majerčák 6, Škranc 6, Stevens 3. Rozhodčí: Matějek, Pokorný, Linhart. TH: 34/20:29:21. Trojky: 16:7. Doskoky: 41:36. Fauly: 26:22. Diváci: 2058. Stav série: 1:1