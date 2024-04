/FOTOGALERIE/ Doslova nad propastí visí úřadující basketbalový mistr z Opavy. V úterním čtvrtém čtvrtfinále ztratil doslova vyhraný zápas. Opavští se vydali na maximum, vaz jim zlomily mentální chyby. Nová huť si nakonec šťastnou trojkou vynutila prodloužení a v něm Opavským nedala šancí. Po výhře 100:93 ji dělí jedna výhra od senzačního postupu do semifinále.

Čtvrté čtvrtfinále play-off ligy basketbalistů NH Ostrava - BK Opava (23. 4. 2024). | Foto: BK Opava/Mikuláš Celta

Úterní duel byl úplně jiný, než ten pondělní. Opava se rozehrála k dobrému výkonu, táhl ji hlavně kapitán Jakub Šiřina. „Na Kubovi to máme postavené. Když se daří jemu, chytnou se i ostatní,“ řekl opavský kouč Petr Czudek. „Byli jsme unavenější v připravenosti na Kubu a ten nám dělal problémy,“ přiznal trenér Nové huti Adam Choleva. „V pátek to bude jiné, budeme připraveni s ním jezdit,“ dodal.

Po vyrovnaném průběhu ve čtvrté čtvrtině nasadili Opavští k trháku. Z rytmu se ale vytrhával stolek časoměřičů, který měl stejně jako v pondělí neustále problémy. Hra se tak hodně kouskovala. Favorit si ovšem vypracoval až dvouciferný náskok a vypadalo to, že kráčí za druhou výhrou v sérii. Jenomže v závěru se děly věci. Šiřina byl při průniku sestřelen, rozhodčí zůstali klidní. Na druhé straně přišly chyby v obraně. Zbytečný faul při šestkách, následná lehká trojka. Necelé čtyři vteřiny před koncem vedli hosté o tři body. Jenomže nedokázali ubránit Michala Svobodu a ten trojkou poslal zápas do prodloužení. V něm již kralovala v euforii naložená Ostrava a slavila třetí výhru v sérii. „Dobře jsme si půjčovali balon, dávali jsme koše. Bohužel smůla se nám lepí na paty. Vyrobili jsme mentální chyby, které nás položily.“přiznal Petr Czudek. „Kluci bojovali. Odvedli na palubovce maximum. Bohužel to nestačilo. Vykopali jsme si jámu, do které jsme spadli. Tenhle tým má ale charakter. Ještě jsme neřekli poslední slovo, do Ostravy se vrátíme,“ zdůraznil kouč BK Opava.

„Vyhrál šťastnější tým. Ve čtvrté čtvrtině jsme dostali do mírné křeče. Začali jsme hrát vabank a vyšlo to. Michal Svoboda dal šťastnou trojku,“ usmíval se Adam Choleva. „Tým měli vůli a nevzdal to,“ podotkl mladý kouč. V pátek se hraje v Opavě. „Poslední krok bývá nejtěžší. My se ale dobře připravíme. Bude to obrovský boj a já věřím, že se šťastným koncem pro nás,“ zakončil kouč Nové huti. Páteční duel má začátek v 18 hodin.

NH Ostrava - BK Opava 100:93 p.p. (25:18, 38:41, 56:67, 87:87)

Body: Madden 21, M. Svoboda 21, Majerčák 15, Williams 15, Heinzl 13, Rhodes 13, Škranc 2 - Šiřina 25, Puršl 12, Švandrlík 10, Gniadek 9, Kouřil 9, Mokráň 8, Jurečka 7, Farský 6, Zbránek F4, Slavík 3. Rozhodčí: Vyklický, Pokorný, Karafiát. TH: 31/22:37/27. Trojky: 12:10. Doskoky: 46:40. Fauly: 30:29. Diváci: 1200. Stav série: 3:1