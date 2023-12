/AKTUALIZOVANÁ FOTOGALERIE/ Basketbal v Opavě opět bavil! Vyprodaná hala viděla statečný výkon herce Ivana Trojana, dramatickou bitvu a nakonec vítězství nad píseckými Sršni, a to v poměru 105:94. Utkání mělo velký náboj a populární český herec se v něm blýskl čtyřmi body.

Ivan Trojan | Foto: Deník/Petr Widenka

„Jsem nadšený, splnil se mi sen. Vyprodaný barák, naše vítězství,“ usmíval se po zápase Ivan Trojan. Utkání mělo od prvních minut velký náboj. Nováček z Písku si pomohl v úvodu trojkami. Po šesti minutách hry se na palubovce za velkého aplausu diváků objevil Ivan Trojan a o pár chvilek později se zapsal jednou šestkou mezi střelce. Ještě předtím ale musel ustát tvrdý náraz od Sýkory. Rozhodčí ho jako nedovolený neposoudili. Do poločasu ještě držitel Českého lva přidal jeden bod. Opavští dokonce v prvním poločase prohrávali, pak se ale zvedli a celý duel dotáhli do vítězného konce.

Ve čtvrté čtvrtině všem v hale zatrnulo, když zůstal na vlastní polovině po uklouznutí ležet v bolest kapitán Jakub Šiřina. „Uklouzl jsem poranil jsem si kotník a narazil koleno. Nemělo by se jednat o nic vážného. Ale ještě mě čeká vyšetření v nemocnici,“ sdělil po utkání Jakub Šiřina.

VIDEO: Opavský David Zach o duelu s Pískem i zapojení Ivana Trojana

„Dopadlo to skvěle,“ pochvaloval si opavský kouč Petr Czudek. „Chtěl jsem, aby Ivan dostal více minut. Písek ale hrál fantasticky, držel nás pořád pod krkem. Nejvíce jsme vedli o čtrnáct bodů. To je v basketbalu nic. Soupeř hraje stylem nahoru, dolu, člověk nemůže na chvíli ubrat, hráli až dokonce,“ chválil úspěšný kouč Jihočechy. „Hosté hráli velice seriózně. Nebylo to tak, že pane Ivane dejte si koš a pak vás budeme bránit. Ustál tlak při trestných hodech, proměnil čtyři, což je sen. Byli jsem před utkáním dvojnásobně nervózní. Ale všechno vyšlo. Basket děláme pro lidi, byl plný dům. Diváci viděli dobrý zápas, myslím si, že domů museli odcházet spokojeni,“ zakončil Petr Czudek.

BK Opava - Sršni Photomate Písek 105:94 (14:21, 52:41, 83:73)

Body: Townes 22, Slavík 17, Pecháček 16, Mokráň 13, Šiřina 13, Švandrlík 7, Jurečka 6, Farský 4, Trojan 4, Gniadek 3 - Novotný 23, M. Svoboda 18, Sýkora 14, J. Svoboda 12, Šlechta 8, Šurý 6, Šimonek 5, Borovka 4, Skalička 4. Rozhodčí: Scholze, Karafiát, Zatloukal. TH: 45/30:29/19. Trojky: 9:13. Doskoky: 45:44. Fauly: 25:32. Diváci: 3 485.