/VIDEO, FOTOGALERIE/ Podle očekávání se králem opavského sport za rok 2023 stal kapitán úřadujících basketbalových mistrů z Opavy Jakub Šiřina. Vyhrál s velkým náskokem. Na pódiu Slezského divadla pak dostal i speciální dárek pro svého syna Kubíka, a to odrážedlo.

Sportovec Opavska za rok 2023 | Video: Petr Widenka

„Nebudu lhát, trochu jsem prvenství očekával. Máme za sebou veleúspěšnou sezonu, ve které jsme získali titul. Každopádně první místo mi udělalo radost a vážím si toho,“ svěřil se Jakub Šiřina, který před nedávnem vyhrál i anketu Moravskoslezského kraje. Zástupci z BK Opava šli na pódium ještě několikrát. Vyhráli totiž v kolektivech, Petr Czudek si odnesl cenu pro nejlepšího trenéra a Luděk Jurečka byl zvolen mediální hvězdou Deníku.

Za vítězství v anketě, kterou pořádá tradičně Regionální sdružení České unie sportu v Opavě dostal šestatřicetiletý basketbalista kolo. Zkrátka nezůstal ani jeho syn Kubík. „Od Nikol Mrůzkové ze společnosti Head jsem dostal odrážedlo pro malého. Bylo to příjemné. Můžeme tak vyrážet do terénu spolu,“ pousmála se ikona BK Opava.

VIDEO: Sportovním králem Opavska Jakub Šiřina! Basketbalisté ovládli anketu

Před slavnostním vyhlášení proběhlo v opavské hale utkání hvězd, a to samozřejmě za početné účasti opavských borců. „Máme za sebou sportovně kulturní den. Bylo to náročné, stálo to ale za to,“ podotkl Jakub Šiřina. „Utkání hvězd bylo dobře zorganizované. Přišlo hodně diváků, myslím si, že to všichni pořádně užili. Na nikoho se nepískalo, nebučelo a tak to má být,“ poznamenal opavský rozehrávač.

V dovednostních soutěžích navíc opavský Luděk Jurečka vyhrál soutěž trojkařů. „Luďkovi jsem věřil. Musím si Leryho ale rýpnout. Ve finále jsem od něj čekal lepší výkon,“ pronesl s úsměvem Jakub Šiřina a dodal: „Dokázali jsme udělat z basketbalu v Opavě sport číslo jedna. Ukazuje se, že se tady dlouhodobě dobře pracuje.“

Nyní už je ale třeba přepnout na závěrečnou část sezony. „Musíme naladit formu a porvat se ještě o druhé místo. Je třeba, aby se nám hlavně vyhýbala zranění. Letos jsme byli zatím kompletní jen ve dvou zápasech, a to je málo při tak náročném programu, který máme. Věřím, že nyní se vše zlepší a nám se opět podaří uhrát dobrý výsledek,“ zakončil Jakub Šiřina.