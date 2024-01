Byla to těžká bitva se šťastným koncem pro Opavu. Úřadující basketbalový mistr ze Slezska loupil na horké děčínské palubovce. Svěřenci trenéra Petra Czudka byli odměněni za bojovnost a dobrou obranu. Domácí Válečníky porazili 81:78.

Opava vyhrála v Děčíně | Foto: Deník/Ondřej Ludvík

K vidění byl vyrovnaný zápas, kterému příliš nepomohli rozhodčí, kteří hru až zbytečně v některých pasážích kouskovali. Děčín šel během třetí čtvrtiny do sedmibodového vedení. Tento náskok byl ale do sirény vymazán. Ve čtvrté desetimintuvoce zapsal důležité body Farský. V samonténě závěru pak hosté přežili dva trojkové pokusy Děčínských a domů si odvezdli cenné vítězství. Oba týmy se vcelku trápily na trestných bodech. „Bylo to těžké utkání. My jsme vyhráli sudé čtvrtiny. Měli jsme třiadvacet útočných doskoků, což je super číslo,“ ohlížel se za sobotní výhrou opavský trenér Petr Czudek.

„Mrzí mě, že jsme hlavně v prvním poločase měli problémy s trestnými hody. Mohli jsme vést vyšším rozdílem. Ve druhém poločase si Děčín vypracoval sedmibodový náskok, nebylo to až tak hrozné. Oproti zápasům s Kolínem a Pardubicemi jsme do hry dali více energie. Bylo to o prsa až do samotného konce. Vyhrál šťastnější tým. Jen mě mrží, že v závěru jsme udělali spoustu chyb a nechali soupeře dvakrát vystřelit z trojkové vzdálenosti. Dnes rozhodla obrana a velká bojovnost,“ zakončil Petr Czudek.

Opavští končí zákadní část na druhém místě, a to se stejnou bilancí jako vedoucí Nymburk.

BK Armex Děčín – BK Opava 78:81 (20:19, 39:43, 63:62)

Body: Svoboda 23, Walton 16, Šturanović 13, Ogundiran 12, Kroutil 6, Pomikálek 5, Macháč 3 - Mokráň 15, Townes 14, Pecháček 11, Švandrlík 10, Farský 9, Slavík 8, Zbránek 5, Jurečka 3, Kouřil 3, Gniadek 2, Puršl 1. Rozhodčí: Kučírek, Salvetr, Jeřáb. TH: 40/27:38/22. Trojky: 5:9. Doskoky: 42:52. Fauly: 30:33. Diváci: 1200.