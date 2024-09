Pecháček přiznává, že právě na severu Čech by mohl zakořenit. „Děčín se mi moc líbí. Jak město, okolí tak samotný basketbalový klub. Umím si představit, že bych se tady usadil,“ přiznal odchovanec Sokola Pražského. První utkání Děčínu vyšlo, doma porazil Ostravu 103:94. Pecháček přispěl deseti body.

Adame, s jakými ambicemi jste do Děčína přišel?

Vyhrát co nejvíce zápasů. Chci, aby to bavilo mě i celý tým. Chtěl bych radost rozdává i divákům. Cílem je určitě navázat na děčínské úspěchy z let minulých.

Přijde mi, že Opava a Děčín jsou velmi podobné týmy. Ryze český kádr, velká fanouškovská základna, medailové úspěchy. Dají se oba celky srovnat?

Nerad někoho srovnávám. Sám nemám rád, když mě někdo s někým srovnává. Opava je velmi specifický tým. Jak Děčín. Na druhou stranu je to na druhé straně republiky, tradice jsou jiné. Ta fanouškovská základna v Děčíně je jedna z největších v republice. Musíme být vděční za to, že tady chodí na basketbal fanoušci i v době, kdy se nedaří. Sám jsem zažil situaci, kdy se prohrávalo a fanoušci šli protestovat. To vám na pozitivní energii nepřidá.

Jaké pro vás bylo hrát v Děčíně v pozici soupeře?

Velmi nepříjemné! Souvisí to s děčínskou halou, která působí menším dojmem. Fanoušci jsou tak nad vámi a když se rozbučí, je to znát daleko více, než ve větších a rozlehlejších halách. Jsem rád za to, že budu na děčínské straně (smích).

Určitě jste sledoval povodně, které zasáhly také Opavu. Dotklo se to i tamní basketbalové haly…

Nikomu to nepřeju. Je to tragédie, kterou neovlivníme. Přírodě neporučíme. Klukům z Opavy přeji, aby se jim hala co nejdříve dohromady. Co vím, tak kluci pomáhají s odklízením i ostatním lidem. Přeji všem, aby to zvládli s pevnou vůlí a dali se co nejdříve dohromady.

Tomáš Grepl na tiskové konferenci BK ARMEX ENERGY Děčín. | Video: DENÍK/Jaroslav Zeman

Už jste se v Děčíně zabydlel?

Dá se říct, že ano. Paradoxně jsem začal přemýšlet o tom, že bych se po tom mém cestování usadil. Chci se usadit, Děčín by mohl být tím místem, kde bych mohl zakořenit. Jsem tady spokojený, mám rád přírodu, tady v okolí je krásná krajina. To je obrovský bonus. Rodinu mám v Praze, přítelkyni v Berlíně. Je to pro mě ideální místo na žití.

Vy máte německou přítelkyni?

Ano, seznámili jsme se, když jsem hrál basketbal v Německu za Quakenbrück. Už jsme zvyklí, že tak nějak pendlujeme. Jednou za týden, jednou za dva týdny. Přítelkyně samozřejmě pracuje, není to jednoduché. Když člověk chce, dá se to zvládnout.

V minulé sezoně jste si v Opavě odbyl premiéru v naší nejvyšší soutěži. Jaká to byla zkušenost?

Samozřejmě nová. Já si myslím, že basketbal je všude stejný. Jsou tam výkonnostní rozdíly, ale je to pořád ten samý sport. Pozitivní změnou byl fakt, že byla na zápasech má rodina. Bonusem byla účast v Lize mistrů. Sice se nám tam výsledkově nedařilo, ale já to beru jako úspěch a cennou zkušenost.

Ligová sezona ale nevyšla, Opava jako obhájce titulu skončila už ve čtvrtfinále play-off.

Nevyšlo to. Nechci se pouštět do nějakých hodnocení, to byste se měli zeptat asi jiných lidí. Těch důvodů bylo několik. Možná toho bylo moc, možná tam byla ztráta koncentrace. Liga mistrů byla náročná, bojovali jsme proti týmům, které jsou s podmínkami a rozpočtem někde jinde.

Vy jste prošel opravdu hromadou zahraničních klubů. Máte povahu světoběžníka?

Bylo to asi dané mladou mentalitou. Poprvé jsem odešel v patnácti letech. Tehdy jsem si všude zvykl a rychle se adaptoval. Přišlo mi normální, že jsem kluby hodně střídal a byl mimo domov. Vyhovovalo mi to, člověka to žene více za úspěchem. Jsem teď zpátky. Neznamená to, že se splaším a uteču zase někam pryč. Jsem už ve věku, kdy se chci usadit. Neříkám, že kdyby přišla zajímavá zahraniční nabídka, že bych na to nekývl. Ale aktuálně jsem v Děčíně a jsem tady spokojený.

Které vaše angažmá bylo třeba nejlepší?

To je těžké posoudit. Kulturně mi hodně seděla Itálie, ve všech ohledech. Co mě nejvíce změnilo? Austrálie. Otevřelo mi to oči. Co se týče potravin, ocením přírodnější styl. Austrálie tomu byla hodně nakloněna.

A kde jste byl nejúspěšnější?

Pokud bych bral osobní výkony, tak určitě v Německu, kde jsme hráli druhou ligu. Paradoxně jsme ale nic nevyhráli. Týmový úspěch přišel v Itálii. Hrál jsem za Reggio Emilia a poprvé v historii klubu jsme vyhráli pohárové Final 8.

Děčín hraje pravidelně o medaile. Jste na to připraven?

Je to velice lákavé. Tady se vždy říkalo, že druhé místo v lize je jako první. Byli jsme zvyklí, že tady několik let v řadě jasně kraloval Nymburk. Byl to prostě zvyk. Opava všem ukázala, že to může být jinak. Proč by to nemohl dokázat i Děčín? Byl bych hrozně rád, kdybychom se s Děčínem umístili co nejvýš. Bavit se o titulu je předčasné. Ale rozhodně nechci být usedlíkem, který řekne, že to zase vyhraje Nymburk a my budeme bojovat o druhé místo. Rád bych to s Děčínem zlomil.

Čím můžete být platný na hřišti?

Máme hodně mladý tým, takže věřím, že budu moc předat nějaké zkušenosti. Každý na sobě musí pracovat. Jak mladí, tak i my zkušenější. Pak samozřejmě nějaký ten doskok a pár bodíčků (smích). Mou výhodou je střelba z dálky. Třeba v Německu jsem byl stále na pozici pět, k té střele jsem se kolikrát nedostal. Věřím, že s trenérem Tomášem Greplem mou střelbu na hřiště přeneseme.

Neříkali si kluci v kabině, že jim Pecháček přinese smůlu?

Ježíš, doufám že ne (smích). To mě nenapadlo, že by to takhle brali podle mého příjmení (smích). Pevně věřím, že to tak nebude.