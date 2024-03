/FOTOGALERIE, VIDEO/ Sobotní odpoledne se ve slezské metropoli ponese v duchu basketbalového svátku. Místní krásná hala bude totiž hostit All-Star Game. Do akce půjdou také domácí porci, a to i v dovednostních soutěžích. Luděk Jurečka patří k velkým favoritům trojkové soutěže. Jakub Mokráň bude obhajovat prvenství v Kooperativa Faktor 1ON1 Challenge, tedy v atraktivním boji muže proti muži s prize money 20 tisíc korun pro vítěze. Očekává se plná hala, aktéři se tak mohou těšit na bouřlivou kulisu.

Opavští fanoušci byli opět skvělí | Video: Petr Widenka

„Je tu už vrchol sezony, tělo je trochu unavené, ale jdu si to užít. Konkurence bude možná i těžší než loni, tak jsem na to zvědavý,” poznamenal slovenský pivot Jakub Mokráň, kterého ve čtvrtfinále, jež se odehraje ve 14 hodin na samém startu celé exhibice, bude čekat někdo z následující sedmičky borců: Štěpán Borovka z Písku, Gregory Lee z Brna, Pavel Novák z Kolína, Jase Townsend z Olomoucka, Lesley Varner z pražské Slavie, Elyjah Williams z Ostravy, nebo Anthony Walton z Děčína. Slovenský reprezentant bude mít s turnajem, kde se zápasy hrají do pěti bodů, nebo do čtyř minut, a na každý útok se smí spotřebovat jen čtyři bouchnutí míče o zem, díky minulému klání v Brně dost cenných zkušeností. „Věřím v podporu našich skvělých fanoušků,“ podotkl.

VIDEO: Adam Pecháček o vítězství nad Brnem, svém výkonu i angažmá v Opavě

Bezesporu k velkým favoritům trojkové soutěže letošního ročníku All-Star Game patří opavský křídelník Luděk Jurečka. Čtyřicetiletý veterán je jedním z největších specialistů na střelbu z dálky. Během své kariéry již pokořil tisícovku úspěšných pokusů. Věčně pozitivní Lery věří v pomoc opavských fanoušků. Kudy vede cesta k úspěchu? „Věřím, že se dobře vyspím. Musím se koncentrovat minutu po minutě na svůj výkon. Věřím, že mi pomohou naši skvělí fanoušci,“ přeje si Luděk Jurečka, který trojkovou soutěž v rámci exhibice vyhrál, a to na utkání hvězd v Ústí nad Labem. „Je to taky hodně o štěstí a psychice. Je to strašně rychlá soutěž. Když první, druhou, třetí nedáte, tak psychika jde strašně dolů,“ přiznává čtyřicetiletý basketbalista. Jak bude dovednostní soutěž trojkařů probíhat? Šest top snajperů Kooperativa NBL bude bojovat proti času a sobě samým: 60 sekund, 25 střel, 5 prémiových míčů. Dva nejlepší ze základního kola postupují do finále. V případě rovnosti bodů rozhoduje čas, za který hráč zkompletoval svůj pokus. Ve finále začíná nejprve hráč s nižším bodovým ziskem ze základního kola.

Vrcholem dne bude utkání hvězd. To začíná v 15 hodin. Tým Východu z pozice kapitána povede opavský pivot Šimon Puršl, který nominoval i své spoluhráče Jakuba Šiřinu a Jakuba Mokráně.

Sestavy pro Utkání hvězd NBL:

Východ – základní pětka: Šimon Puršl, Jakub Šiřina (oba Opava), Petr Šafarčík, Kameron Chatman (oba Pardubice), Terrell Brown-Soares (Brno) – náhradníci: Rashad Madden, Elyjah Williams (oba Ostrava), Jase Townsend, Adrio Bailey (oba Olomoucko), Jakub Mokráň (Opava), Zdravko Boškovič (Kolín), Gregory Lee (Brno).

Západ – základní pětka: Tomáš Pomikálek, Matěj Svoboda (oba Děčín), Vojtěch Sýkora (Písek), Ty Nichols (Ústí nad Labem), Sukhmail Mathon (Nymburk) – náhradníci: Patrick Samoura, Matt Johnson (oba USK Praha), Lamb Autrey (Ústí nad Labem), Ty Gordon (Nymburk), Anthony Walton (Děčín), Lesley Varner (Slavia Praha), Martin Svoboda (Písek).

Sobotní program

14:00

KOOPERATIVA FAKTOR 1ON1

CHALLENGE – čtvrtfinále

14:50

Úvodní show & představování hráčů

15:00

Začátek utkání VÝCHOD vs. ZÁPAD

Přestávka po 1. čtvrtině

Divácká soutěž CHANCE HALF-COURT SHOT LOUDA AUTO 3-POINT SHOOT OUT

Přestávka po 2. čtvrtině

HALF TIME SHOW

KOOPERATIVA FAKTOR 1ON1

CHALLENGE – semifinále, finále

Přestávka po 3. čtvrtině

Divácká soutěž KOOPERATIVA SHOOT TO WIN MĚSTO OPAVA SLAM DUNK CONTEST

Po zápase

Předání šeku BEZ FAULU

Vyhlášení MVP All-Star Game

Vyhlášení vítězů All-Star Game