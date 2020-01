ANO Ekonomika si udržela slušný růst, odhadem kolem dvou a půl procenta. Značně vzrostly platy. Průměrná mzda přesáhla 33 tisíc korun. Rekordní útraty před Vánoci ukázaly, že české domácnosti si nežijí špatně. Věří v další dobré roky. Dařilo se prakticky všem průmyslovým odvětvím. České podniky rostou a nabírají nové pracovníky. Nezaměstnanost je rekordně nízká, nejnižší z celé Evropské unie.

NE Růst, kterým se holedbáme, zdaleka nestačí na to, abychom doháněli vyspělejší země, jako je Německo a Rakousko. Tam je také mzda stále přibližně třikrát vyšší než zde. Ekonomové upozorňují i na to, že hospodářství je příliš závislé na automobilovém průmyslu, který čeká útlum. Vláda není schopna nabrat více zahraničních pracovníků. Nedostatek pracovních sil tak brzdí průmysl.

Spořádaná a bezpečná společnost

ANO Česko patří k nejbezpečnějším zemím na světě. Policie funguje a těší se vysoké důvěře u veřejnosti. I v roce 2019 vládl sociální smír. K pokusu o stávku učitelů se zdaleka nepřipojili všichni. Vláda, zaměstnavatelé i odbory postupují ve shodě. Čeští lékaři dosáhli pozoruhodných úspěchů. To odráží stoupající úroveň zdravotnictví. Stát investoval další miliardy do pomoci znevýhodněným lidem.

NE Policie sice své případy řeší, když je však předá soudu, přichází katastrofa. Procesy se vlečou, odvolání jsou nekonečná. To, že pracující nehájí v rámci zákona vehementněji svá práva, není přednost. Už dávno mohly být platy důstojnější. Nedávné odhalení drsných praktik v domově seniorů ukázalo, že v sociálních službách je, slušně řečeno, co zlepšovat.

Máme politickou stabilitu

ANO Končící rok nepřinesl žádné skandály ani třenice v politických špičkách. Vláda pracuje jako tým manažerů. Spory v koalici jsou věcné a dají se řešit. I když je kabinet podporován komunisty, je demokratický a dodržuje vzorně všechny mezinárodní závazky. Bylo vyměněno několik ministrů, ve všech případech byly tyto změny k lepšímu.

NE Čtvrtmilionové demonstrace na pražské Letné a stovky menších protestů po celé zemi ukazují velkou občanskou nespokojenost. Příčinou je Andrej Babiš. Evropská komise potvrdila, že je jako majitel Agrofertu ve střetu zájmů, byť podnik předal svěřenskému fondu. Nejvyšší státní zástupce vrátil do hry i trestní stíhání ve věci dotačního podvodu. Dokud je Babiš v čele země, nemůže být nikdy klid.

Čeká nás dobrá budoucnost

ANO Vláda představila národní investiční plán. Do roku 2050 chce utratit šest bilionů korun na dopravní stavby. Z toho tři biliony do roku 2030. Největší částky vloží do stavby dálnic, modernizace železnic a stavby rychlotratí. Stovky miliard půjdou i do zdravotnictví, modernizace armády a rozvoje dalších odvětví. Nejde o žádnou papírovou deklaraci, je připraveno na dvacet tisíc konkrétních projektů.

NE I kdybychom vládě věřili, že je plán propracovaný, nemá žádnou možnost jeho plnění zajistit. Investice zdaleka nestačí, například příští rok bude dokončeno jen pár desítek kilometrů dálnic. Rychlostní železnice není ani na papíře. Kabinet tradičně podceňuje to, co je rozhodující pro dobrou budoucnost: zásadní reformu školství a vznik vzdělanostní společnosti.