OPAVA - Za hromadnou bitkou několika desítek Romů, která se strhla v neděli nad ránem v opavském baru Barbar, prý mohou vzájemné neshody mezi účastníky uzavřené akce.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Martin Divíšek

Tedy aspoň podle vyhazovače a zároveň i napadeného muže. „Mohlo jich tam být tak sto. Začali se hádat, dělat nepořádek a rvát se mezi sebou, snad každý s každým,“ vysvětlil vyhazovač, jehož jméno redakce zná, ale z bezpečnostních důvodů ho nebude uvádět. Když se plný bar nechtěl uklidnit, rozhodl se akci ukončit. „Šel jsem k pultu a zastavil hudbu,“ řekl. To byl zřejmě impulz k další rvačce.

„Házeli všechno, co jim přišlo pod ruku. Vzduchem na mě letěl i mixážní pult,“ uvedl svědek. Mezitím někdo volal na pomoc policii. „Přijela tři auta,“ řekl vyhazovač. Velká část útočníků mezitím zmizela. Podle mluvčího policie René Černohorského by to však nemělo znamenat problém. „Byla to uzavřená akce a víme, kdo tam byl,“ řekl.

Jeho slova potvrdil i s případem seznámený policista. „Dopadení pachatelů nebude problém, byla to uzavřená skupina. Teď vyslýcháme svědky a zjišťujeme, kdo vše tam byl,“ vysvětlil. Obviněný však zatím nebyl nikdo. V současné době se sčítají škody. Vyhazovač přišel o kontaktní čočky, jeho žena má zničené oblečení, další žena pak dioptrické brýle.

O intenzitě rvačky svědčí i skutečnost, že byla zničena velká část vybavení baru. „Částečně nebo zcela zničeny jsou různé mixážní pulty, DVD přehrávač, klávesy a další zařízení,“ vysvětlil Černohorský. Škoda zřejmě přesáhne sto tisíc korun. Pachatelům hrozí obvinění z trestných činů výtržnictví a poškozovánícizí věci.