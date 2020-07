Při návštěvě této oblasti by žádný milovník pěší turistiky neměl vynechat Božídarské rašeliniště či Krupské skalní město. Pokud se na svět raději díváte z výšky, jsou tu pro vás rozhledna Klínovec nebo vrch Mědník. Přečtěte si sedm tipů Deníku na místa, která nesmíte minout.

Krupské skalní město

I když má v názvu město, svojí velikostí připomíná spíše vesnici. Kulisy tamějších skal se mísí s kamennými terasami, které tam zbyly po tehdejších rozsáhlých vinohradech a vytvořily jednotný celek skalního města. Prozatím v něm bylo zadokumentováno osmatřicet skalních objektů. Nachází se na jižním úpatí Krušných hor pod vrcholem Šibeničního vrchu. Městečkem prochází modrá Krupská vycházková trasa.

Rozhledna Klínovec

Zdroj: DeníkKlínovská rozhledna stojí na stejnojmenném vrcholu Krušných hor. Nachází se zhruba čtyři kilometry od města Boží Dar. Je to nejvýše položená rozhledna Krušnohorska a řadí se na páté místo v žebříčku nejvýše položených rozhleden v Česku. Návštěvníci se na ní mohou kochat výhledem například na České středohoří, Doupovské hory či Slavkovský les.

Kámen tří panství

Cestou z Božího Daru na Klínovec lze nalézt památku na dobu Marie Terezie. Zhruba sto padesát metrů od dnešního hraničního přechodu stojí starý hraniční kámen. Jde o trojboký balvan s historickým znakem. Na některých mapách je uváděn pod názvem Dreiherrenstein neboli Kámen tří panství. Po jeho boku je umístěn soudobý hraniční kámen Česká republika-Německo.

Tři tipy na ubytování



… mám hluboko do kapsy:

Autokemp Prunéřov

Cena za noc: od 70 Kč za osobu

Výhoda: v těsné blízkosti se nachází koupaliště, je možné ubytovat se v chatkách, zájemci si mohou zapůjčit sportovní vybavení

Nevýhoda: stravování možné pouze v tamější restauraci, protože kuchyňka není k dispozici



… rád bych trochu pohodlí:

Hotel Kapitol

Cena za noc: od 1266 Kč za dvojlůžkový pokoj

Výhoda: snídaně je v ceně, klimatizace na pokojích, možnost navštívit wellness a fitness centrum

Nevýhoda: bez vlastní kuchyňky, orientován v centru města, tudíž okolí může být hlučnější



… chci luxus bez kompromisů:

Apartmány Engadin v Božím Daru

Cena za noc: od 1900 Kč za pokoj

Výhoda: hosté mají možnost navštívit wellness, dobrá vybavenost pokojů, včetně vlastní kuchyňky

Nevýhoda: spíše vhodné pro zimní dovolenou, nachází se 250 metrů od lyžařského areálu

Zdroj: Deník Boží Dar

Nejvýše položené město v České republice ležící v Krušných horách. I když nese status města, žije v něm pouhých dvě stě padesát obyvatel, což ho činí třetím nejmenším městem v tuzemsku. V minulosti bylo proslulé především těžbou stříbra a cínu. Mezi významné památky patří barokní kostel svaté Anny z osmnáctého století, socha svatého Jana Nepomuckého nebo Božídarské rašeliniště.

Most

Historické město Most bylo ve druhé polovině dvacátého století téměř celé zničeno kvůli těžbě uhlí. Na to doplácí současný mostecký cestovní ruch, jelikož většina památek byla srovnána se zemí. Turisticky oblíbeným místem je kostel Nanebevzetí Panny Marie, který byl v roce 1975 přesunut na současné místo. Most se více proslavil natáčením stejnojmenného seriálu České televize, který ukazuje život v daném městě a reaguje na zdejší kulturu.

Vrch Mědník

Tento vrchol pozná každý, kdo viděl alespoň jeden díl seriálu o majoru Zemanovi. Objevuje se totiž hned v úvodní znělce. V minulosti to byl důležitý bod pro těžbu železné rudy. Pod svahem hory se rozkládá bývalá hornická obec Měděnec. Poznávacím znamením Mědníku je barokní kaple Neposkvrněného početí Panny Marie. Návštěvníkům se také naskytne krásný výhled do dalekého okolí.

Hrad Hasištejn

Ochrana horských cest, jimiž do Česka vedly důležité dálkové trasy z Německa. To byl hlavní úkol tohoto hradu, který byl postaven na počátku čtrnáctého století. Patří mezi nejstarší hrady severozápadních Čech. Zachovala se také jeho velká věž, která v současné době slouží jako rozhledna. Na Hasištejně se narodil a pobýval významný aristokrat Bohuslav Hasištejnský z Lobkovic.

Tip od místního redaktora:

Krušné hory nelze popsat slovy



Jako dítě jsem je nechápal. Byly jiné než ostatní. Strašidelné, krásné i ošklivé, záhadné. Houby jsem sbíral mezi pahýly stromů na větrem ošlehaných pláních. Smrkové lesy znetvořené kyselými dešti se přelévaly do nekonečných bučin s bystřinami. Samota. Opuštěné Sudety. Místa, kterým se turisté vyhýbali. Nic pro slečinky a kravaťáky. Ve školce v přírodě v Potůčkách nám vrzaly kovové postele a na procházkách u zamlžených česko-německých hranic síla podzimu pronikala do morku kostí.



Od té doby uplynulo 40 let. Boj s přírodou polevil. Odvděčila se. Hory tu znádherněly, ale nejsou barbínové jako Alpy. Chce to čas je pochopit. Začněte třeba v lázních Jáchymov, utopených v zelených kopcích. Pak vyjeďte lanovou dráhou na Komáří vížku nebo motoráčkem na Moldavu, jděte pěšky do Altenbergu a autobusem zpět do Čech. Nenechte se odradit zvláštní krajinou.



Když to budete chtít vzdát, navštivte na kole sportovní areál Klíny a blízký zámek Jezeří, kde se podívejte z okna. A teprve pak zjistíte, kdo jsou Krušné hory. Jednou, s jezery pod sebou, budou určitě Národním parkem. Možná posledním v ČR.



Martin Vokurka, reportér Mosteckého deníku