Cyklisté se už více než deset let zastavují na relax u Občerstvení U Koz v Radinovech na Klatovsku. Přímo u cyklostezky č. 38, která vede z Plzně přes Klatovy až do Mnichova, tam v roce 2008 otevřel stánek František Kadlec. Časem příznivci založili i cyklotým.

František Kadlec je vášnivý cyklista | Foto: František Kadlec

Co vás vedlo k otevření stánku u cyklostezky?

Ty nejlepší nápady se rodí u piva, a nebylo tomu jinak ani tady. Přišel s tím jeden štamgast, který mě na tuhle myšlenku přivedl. Slovo dalo slovo a při debatě o tehdy nově vznikající cyklo-stezce č. 38 se zrodil nápad, že by bylo dobré využít deset let zkušeností práce číšníka a otevřít občerstvení. Byli jsme asi tři, kteří jsme to měli v plánu, ale jen my jsme to dotáhli do konce. Nápad vznikl v roce 2007 a 7. července 2008 jsme otevírali, takže už je za námi pěkná historie. Vše jsme vybudovali na své zahradě, podotýkám bez dotací, protože někteří si myslí, že jsme na to peníze dostali. Začínali jsme od píky. Postupně jsme vše budovali. Na začátku jsem tady sedával i kvůli pěti lidem denně, než se sem lidé naučili jezdit.