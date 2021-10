„Jedná se o vozy, které byly na trh uvedeny ještě před platností normy Euro 6, respektive Euro 4 u benzinových motorů,“ uvedla tamní městská rada pro odborný britský server Autoexpress.

Web thetimes.com k tomu doplnil, že radnice již takto podpořila téměř 150 zájemců. Tamní radní budou projekt dále vyhodnocovat a přemýšlet, jak by automobilový provoz ve městě vypadal při větším rozšíření podpory ekologických způsobů dopravy a zda by se to tedy vyplatilo.

Již nyní se však najde řada odpůrců. „Coventry je srdcem historické revoluce britského automobilového průmyslu a mnohým bylo známé jako britské motoristické město nebo britský Detroit," řekl prezident britské automobilové asociace . „Je ironií, že se městský úřad v Coventry nyní pokouší zaplatit lidem, aby se zbavili aut,“ doplnil.

A s kritikou jen tak neskončil. „Načasování této iniciativy je bizarní i proto, že se mnozí vyhýbají veřejné dopravě kvůli Covid-19 a přední značky jako Jaguar s blízkými vazbami na Coventry budou do roku 2025 plně elektrické. Peníze by pravděpodobně byly lépe vynaloženy budování elektrických nabíjecích stanic,“ doplnil.

Desáté největší město Anglie

Coventry je v encyklopediích popisováno jako s necelými 400 tisíci obyvateli. Je tak desátým největším městem Anglie, třináctým městem Velké Británie. Nachází se 153 km na severozápad od Londýna, 30 km na východ od Birminghamu a je nejvzdálenějším městem od pobřeží Velké Británie.

Je známé svou moderní katedrálou postavenou po bombardování původní katedrály v době druhé světové války, příspěvkem místních společností automobilovému průmyslu Velké Británie a jako sídlo dvou univerzit – Coventry University a University of Warwick.

Hlavními průmyslovými obory v Coventry jsou výroba automobilů, elektronických součástek, nástrojů, zemědělské techniky, umělých vláken, součástek pro letecký průmysl a telekomunikace. V poslední době je možno sledovat odklon od průmyslové výroby směrem k finančním službám, výzkumu a turistice.