Na turisty dohlíží strážní služba. „Náš strážce tam průběžně prochází a když je potřeba, tak návštěvníky upozorňuje, že mimo cestu nesmí vstupovat. Většina lidí to respektuje,“ prozradil ředitel Správy Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy Václav Hlaváč.

„Nějaká regulace je samozřejmě potřeba. Kdyby návštěvníci chodili mezi bledulemi, tak by je nenávratně poškodili. Myslím, že současný stav je přijatelný pro všechny,“ podotkl Hlaváč.

Většina zákaz respektuje

Pravidelně chodí do lesa na procházky i Martin Šedivý z Nového Ranska. „Sám chodím jen po silnici, ale občas vidím někoho, jak vleze přímo do bleduliště. Je to však spíše ojedinělá záležitost. Většina lidí zákaz respektuje,“ pověděl Šedivý.

Ročně do raneckého lesa zavítají tisíce turistů. „Už druhým rokem návštěvnost sledujeme. Je z toho skutečně vidět, že je potřeba dodržovat nějaký řád. Loni tuto oblast navštívilo přes dvacet tisíc turistů, přičemž v bledulové špičce tam chodily i tři tisíce lidí denně. Samotné nás takto velké číslo překvapilo,“ nechal se slyšet Hlaváč.