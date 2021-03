Sládci pivovaru Radegast pokračují v odkazu prvního sládka Jaromíra Franzla, a to vařit správně hořké pivo a odlišovat se od ostatních. Svou novinkou vykročili za hranice tradičních českých spodně kvašených piv a poprvé v historii uvařili svrchně kvašené pivo Radegast ROG IPA. Tím obohatili nabídku pivních stylů v sortimentu Radegastu a také svou kategorii pojmenovanou „výčepní speciál“.

„Radegast byl vždy průkopníkem, který se nebojí bořit zažité pivní kategorie a spotřebitelské návyky. Prostě si vaříme pivo po svém, aby bylo neobvykle hořké, pitelné a chuťově pozoruhodné tak, jako je Radegast ROG IPA nebo třeba Radegast Ratar,“ říká Ivo Kaňák, manažer pivovaru Radegast.

Pivovar Radegast uvádí na trh první svrchně kvašené pivo ve své historii. Březen 2021.Zdroj: Pivovar Radegast

Radegast ROG IPA je světlé svrchně kvašené pivo uvařené ve stylu Session IPA, který je lehčí variantou klasického stylu IPA. Díky tomu má příjemný chmelový charakter podpořený výrazným chmelovým aroma, které získává chmelením za studena. „Pro chmelení jsme použili americké aromatické chmely Citra, Sabro a český aromatický chmel Kazbek. Pivo je osvěžující, zachovává si bohatou chuť a vysokou hořkost, která dosahuje 50 jednotek hořkosti. V aroma převládají citrusové a grepové tóny,“ říká Roman Šolc, obchodní sládek pivovaru Radegast.

Radegast bude novinku nejprve testovat, podobně jako předchozí výčepní speciál Radegast Ratar, který si spotřebitelé otestovali v roce 2019 ve vybraných obchodech a od loňského roku je již v nabídce většiny řetězců a mezi milovníky piva je velmi oblíbený. Radegast ROG IPA je v prodeji ve vratné 0,5litrové lahvi v řetězci hypermarketů Albert, kde bude dostupná zhruba do konce srpna 2021.

„Inspirací pro název nového piva s bohatou chutí se stal staroslovanský výraz rog ve smyslu roh hojnosti, protože právě ten je symbolem úrodnosti a blahobytu,“ říká Marek Grabovský, manažer značky Radegast a dodává: „Chtěli bychom poděkovat doktoru Štefanovi Pilátovi a jeho kolegům ze Slovanského ústavu Akademie věd České republiky, kteří nám pomohli s bádáním v historii starých Slovanů a nalezením názvu pro naši hořkou novinku.“

K TÉMATU

Radegast v datech

· V pivovaru Radegast se vaří pivo od roku 1970 a 3. prosince 2020 oslavil 50 let od uvaření první várky piva. Oblibu si získalo díky své charakteristické výrazně hořké chuti.



· Pivovar Radegast je vyhledávaným turistickým cílem, který každoročně navštíví téměř 50 tis. lidí. Je součástí projektu Technotrasa, kam patří nejvýznamnější památky Moravskoslezského kraje.



· Pivovar Radegast investoval za posledních 10 let desítky milionů korun do vodohospodářských projektů a během tohoto období snížil spotřebu vody potřebnou na výrobu piva o 38 %. V roce 2018 spotřeboval pouze 2,51 hl vody na výrobu 1 hl piva, dosáhl nejlepšího výsledku v historii a zařadil se tak mezi pivovary, které patří v šetření s vodou k nejlepším na světě.



· Pivovar Radegast je součástí Plzeňského Prazdroje. S exportem do více než 50 zemí celého světa je Plzeňský Prazdroj lídrem mezi výrobci piva v České republice a největším exportérem českého piva.



· Plzeňský Prazdroj získal v letech 2019 a 2020 v žebříčku Byznysu pro společnost TOP Odpovědná firma nejvýznamnější ocenění – Trendsetter za to, že dlouhodobě v Česku udává směr v oblasti udržitelnosti a přináší nové inspirativní podněty k odpovědnosti v podnikání.