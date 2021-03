Mateřštinou jeho manželky je němčina, ale doma spolu nejraději mluví anglicky. Jejich děti mají česko-německo-anglickou výchovu, takže ovládají tři mateřské jazyky.

Pivovar je obrovský. „Místností je tu tolik, že po sedmdesátce už jsme je přestali počítat. Bourárna, ledárna, chladírna, sladovna, silo nebo rmutovací pánev byly dané, ale museli jsme si pojmenovat aspoň pár dalších místností, abychom se tu nějak orientovali. Podle našich vizí jsme je pojmenovali třeba Divadlo nebo Taneční místnost. Tam si představujeme cateringový prostor, třeba pro velké svatby,“ představil Strnadel svou nemovitost, která ze všeho nejvíc připomíná skanzen pivovarnictví.

Pivovar koupili od Katru

Po odsunu původních majitelů a konfiskaci pivovar deset let vlastnil semenářský závod, který tu sušil semena. Pak přešel na Lesy, které většinu objektu vůbec nevyužívaly. Proto je předválečná podoba tak dobře zachovaná.

„Fungovala tu například stolárna. V devadesátých letech zámecký pivovar získala firma Katr, spolumajitel RD Rýmařov, největší český výrobce montovaných staveb. Katr je specialista na zpracování dřeva, takže o pivovar nikdy nestál. Jak jsem pochopil, koupili pivovar vlastně náhodou v jednom balíku společně s pilou Janovice. Nevěděli, co s ním. Díky tomu se mi před třemi lety naskytla možnost koupit od Katru zámecký pivovar. Složili jsme se na něj se dvěma společníky a já jsem se s rodinou přestěhoval z Prahy do Janovic u Rýmařova,“ představuje své osudy Zdeněk Strnadel, který delší dobu žil také v Anglii a na Novém Zélandu. Většinou pracoval v odvětví cestovního ruchu, ale také má zkušenost z médií. Spolupracoval například s Aktuálně.cz a s Českou televizí.

Ubytování pro dobrovolníky

„Nemá smysl tu vařit pivo v původním rozsahu archaickými technologiemi od klíčení ječmene. Všechny pivovary si už dávno slad kupují a dováží ze specializovaných sladoven. Zatím do pivovaru vrážíme vlastní peníze a jen daň z nemovitosti přijde na 40 tisíc ročně. Máme ale promyšlené postupné kroky, aby nám časem ziskové aktivity začaly vydělávat na ty neziskové,“ vysvětluje Zdeněk Strnadel.

Prvním krokem je vybudovat v pivovaru šest bytů a ubytovací kapacity pro dobrovolníky. Na workcampy v Janovicích se těší nejen čeští fanoušci, ale chystá se sem například výprava belgických skautů.

Ideální poloha v Jeseníkách

Investice si majitelé můžou dovolit díky tomu, že pivovar koupili levně. „Jeho skutečná hodnota v současném stavu je mínus 25 milionů korun. Než jsme do toho šli, udělali jsme si se statikama, stavařema, rozpočtářem, ekonomem a architektem hlubokou analýzu. Z hlediska turistického ruchu má zámek ideální polohu. Jeseníky jsou spádová oblast pro návštěvníky od Olomouce, přes Ostravu až po Polsko," vysvětluje majitel pivovaru.

"Z Janovic je to vzdušnou čarou na Praděd 14 kilometrů. Všichni jezdí kolem na Rabštejn, do Karlovy Studánky nebo na Rešovské vodopády, ale zatím neměli moc důvodů se v Janovicích zastavit. My jim ho dáme společně se sousedním zámkem. Začneme třeba občerstvením pro cyklisty a turisty, a postupně budeme rozšiřovat nabídku ubytování i zážitků,“ představil Zdeněk Strnadel svou vizi.

Je založena na postupném zvelebování pivovaru jako rodinného a komunitního sídla a předávání štafety z generace na generaci.