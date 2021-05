1. Jana Boučková, autorka projektu Děti na startu, z Českého svazu aerobiku a fitness FISAF.cz, www.fisaf.cz

„Na našich letních táborech už tradičně převládá pohyb. Letos ho ale budeme chtít dětem dopřát ještě víc než v předchozích letech. Většina z nich totiž neměla během pandemie moc možností sportovat, takže je nutné je zase rozpohybovat. Sportovní kempy, které pořádají Děti na startu, jsou určené pro menší skupinky do 20 dětí, a právě podle věkového složení skupiny pak kvalifikovaní lektoři tvoří program. Ten zahrnuje například výuku jízdy a výlety na koloběžkách, turistiku, plavání, hry a cvičení, které rozvíjejí pohybovou všestrannost, ale třeba i jízdu na raftech.“

2. Martina Žáčková, Spa hotel Lanterna, Velké Karlovice, www.lanterna.cz

„Pěší turistika je ideální způsob zdravého pohybu, navíc ji lze doporučit lidem každého věku. Můžete jít na poklidnou procházku, anebo to vzít sportovněji a vyrazit s holemi na nordic walking. Když se je naučíte správně používat, zapojíte při výletu až 90 % svalů celého těla. Vhodné terény pro turistiku i nordic walking nabízejí Velké Karlovice a jejich okolí. Turistické okruhy Resortu Valachy jsou názorně značené a vhodné i pro rodiny s dětmi. Vydat se můžete třeba do Pralesa Razula, k rozhledně Miloňová či na horu Soláň. Skvělé podmínky tu najdou i cyklisté – nenáročná Cyklostezka Bečva vede půvabnou krajinou kolem řeky a díky hladkému povrchu je vhodná i pro in-line brusle.“

3. Václav Kuneš, choreograf a tanečník, umělecký šéf souboru současného tance 420PEOPLE, pohybové centrum Maiselovka, www.420people.org

„Stalo se zvykem, že po konci každého našeho představení přijdeme zpátky za diváky a jsme jim k dispozici pro jejich otázky. Mohou se ptát na cokoli, co je zajímá ve spojitosti s právě zhlédnutým představením. Tyto diskuze jsou velmi oblíbené. A tak nás v době pandemie, kdy jsme se nemohli s diváky osobně vídat, napadlo vytvořit nový projekt pohybových videodiskuzí 420SECONDS, kdy budeme odpovídat na zvídavé otázky diváků tancem nebo slovně. A jak vznikl ten zvláštní název? 420 sekund, tedy 7 minut, je doba, kterou budeme mít na zodpovězení dotazů nejen slovem, ale i pohybem.“

4. Andrea Zpěváková Dostálová, České ghíčko, www.ceskeghicko.cz

„Dá se říct, že nás, paradoxně, rozpohybovala samotná pandemie. V loňském roce jsme měli najednou až trojnásobný počet objednávek oproti průměru. A jaké je vysvětlení? Lidé si začali více vařit sami doma a ghíčko se jim hodilo, protože patří mezi zdravé potraviny, a navíc se dá dlouho skladovat, a to i bez chladničky. Proto se hodí i na letní cestování. V „běhu“ jsou i dvě novinky, které brzy uvedeme na trh – ghí se solí a česnekem a ghí s kurkumou a pepřem. Myslím, že se budou skvěle hodit nejen pro letní grilování!“

5. Kristýna Přibylová, profesionální dětské tělocvičny Monkeyˈs Gym, www.monkeysgym.cz

„Už řadu let sledujeme narůstající zájem rodičů, a hlavně dětí, o sportovně zaměřené kempy. Loni jsme přišli s novinkou, která se výborně osvědčila, takže jsme ji letos zařadili opět – jedná se o atraktivně zaměřený outdoorový kemp, kdy naši zkušení lektoři trénují s dětmi intenzivně a v přírodním prostředí každý den jinou dovednost – například jízdu na in-line bruslích, na kole, lezení, vyzkoušejí si outdoor posilovnu i atletiku v přírodě. Děti jsou nadšené ze dne, který stráví na lanových překážkách a v přírodní tělocvičně. A protože veškerá výuka probíhá formou zábavné hry, děti se ani chvilku nenudí a jsou stále v pohybu.“

6. Denisa Jasinská, majitelka české kosmetické značky Essenté, www.essente.cz

„Asi více než jiné roky se letos všichni těšíme, až se budeme v létě hýbat, sportovat, cestovat a trávit spoustu času venku. Samozřejmě při tom všem chceme zůstat půvabné. Pro každou pleť je důležitá především dostatečná hydratace. Proto bychom se měli v létě zaměřit na kvalitní hydratační péči, která dodá pleti vláhu, udrží ji v pokožce, a zajistí její vláčnost a hebkost. Kromě hydratačních krémů doporučuji používat i hydratační booster, který zaručí intenzivní, okamžitý a dlouhodobý přísun vlhkosti do pokožky. Místo make-upu je pak lepší volit lehké, nemastné tónovací krémy, které sjednotí pleť a zakryjí drobné nedokonalosti. Přitom regulují tvorbu kožního mazu, hloubkově hydratují a zklidňují pokožku.“

7. Štěpánka Štrougalová, plavecké a dětské centrum Baby Club Juklík, www.juklik.cz

„K létu patří koupání a pobyt u vody. Na to se všichni těšíme, přesto, nebo právě proto, bych připomněla bezpečnostní zásadu číslo jedna: Naše přítomnost u malých dětí u vody je naprosto nezbytná. Mějme proto na paměti, že předškolní děti musíme mít ve vodě vždy na dosah, školní na dohled. Je třeba smířit se s tím, že když jdeme s dítětem k vodě, ať už k rybníku nebo k bazénu, rozhodně si neodpočineme. Stále musíme své dítě hlídat a mít na očích. Navíc, v důsledku pandemie, řada dětí nemohla navštěvovat plavecké kurzy, takže se některé plavecké dovednosti a zásady nemohly naučit, anebo je mohly zapomenout. O to víc je třeba dohlédnout u vody na jejich bezpečnost!“

