Bez hostů. Zmizel klavírista, číšníci i pokojské. Vydejme se do prázdného hotelu

Čtenář reportér Čtenář

Na další výpravu do opuštěných míst se mohou naši čtenáři vydat díky autorovi projektu UrbanEx Czech - Memories in the dust. Ctíme pravidla urbexerů, a místo, kde se hotel nachází, zůstane v utajení. Děkujeme za poskytnutí snímků i poutavý popis hotelu u vody.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Vzpomínka na hotel u vody. Podle posledních informací prochází budova hotelu nyní rekonstrukcí. | Foto: UrbanEx Czech - Memories in the dust.