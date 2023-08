Milovníci vojenské historie mohou v sobotu 9. září navštívit šest pěchotních srubů v Opavském Slezsku. Proběhnou v nich komentované prohlídky. Každý je jiný a všechny jsou zajímavé. Jsou též zdrojem mnoha legend a tajuplných příběhů nebo událostí, které se doopravdy staly.

Bunkry na Opavsku. | Foto: se svolením Turistické oblasti Opavské Slezsko

"Díky usilovné práci jejich provozovatelů a majitelů se objekty podařilo navrátit do téměř původních stavů. Z bunkrů se stala živá muzea, které zcela věrohodně odrážejí tehdejší atmosféru i provedení,” konstatuje ředitel Turistické oblasti Opavské Slezsko Jan Černý. Zajímavou akci návštěvníkům zpestří doprovodný program a soutěžní karta pro sbírání razítek, což si užijí především děti. Hrací karty nebo mapový průvodce bude k dispozici na každém stanovišti.

Zájemci v maximálním počtu patnácti si v Areálu čs. opevnění mohou prohlédnout exteriér a interiér šilheřovického pěchotního srubu Srub MO-S 11 "U posedu" s expozicemi věnovanými čs. Opevnění včetně rekonstruovaných místností s dieselagregátem, stojanem filtrů, zbraněmi a dalšími předměty. Komentované prohlídky začínají od 10 hodin a pokračují každou další až do 17 hodin. Pěchotní srub MO-S 19 "Alej" v Darkovičkách je vybudovaný ve III. stupni odolnosti a patří k nejlepším českým i evropským pevnostním muzeím.

K prohlídce nabídne dva pozorovací zvony s osazenými lehkými kulomety a kopuli s dvojčetem těžkých kulometů. V levé střelecké místnosti je zachycena rekonstrukce a vývoj lafetace, zbývající část objektu je zrekonstruována do původní podoby z roku 1938. V pravé střelecké místnosti se nachází unikátní pevnostní protitankový kanón i další původní zbraně včetně lafet a optiky. Zájemci v maximálním počtu dvaceti si ho mohou prohlížet od 10 hodin každou další půlhodinu až do 16.30 hodin.

Bunkr MO-S 21Jaroš u Darkoviček má originální dobové exponáty do roku 1945 a prohlídky od 10 do 16 hodin se může zúčastnit vždy pětadvacet osob. Bunkr MO-S 22František mezi Darkovičkami a Vřesinou nabídne rovněž pětadvaceti návštěvníkům při prohlídkách od 10 do 16 hodin originální dobové exponáty expozice 1945 do současnosti i válečných artefaktů a armád. Bunkr MO-S 24 "Signál" mezi Darkovičkami a Vřesinou má v interiéru repliky dobového nábytku, elektroinstalace i vzduchotechniky a ve strojovně dieselagregát s chladící nádrží.

Na jeho replikách pancéřových zvonů, umístěných po bocích objektu, probíhají dokončovací práce a na čelní straně se nachází replika pancéřové kopule pro těžký kulomet. Skupiny do dvaceti lidí si ho mohou prohlédnout od 10 do 17 hodin. Posledním navštíveným objektem bude plně vybavený a vyzbrojený objekt čs. opevnění OP-S 25 "U Trigonometru"v Milostovicích. Třicetiminutové prohlídky může v době od 10 do 17 hodin využít vždy patnáct zájemců.