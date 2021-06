Připojuji se se svými tipy na výlet do jarní přírody.

Poté, co se dá cestovat mezi okresy, můžeme vyrazit do okolí Ostravy, například do Příbora (v zahradě Piaristického kláštera kvetou různé druhy rostlin a bylin), do Kravař, do arboreta Nový Dvůr ve Stěbořicích, nebo do Staré Vsi nad Ondřejnicí.

Ostatně, kvetoucí stromy máme i v Ostravě-Zábřehu, sakury nebo Pavlovnii plstnatou.

Čtenářka Ludmila Karčová zachytila místa našich častých jarních výletů.Zdroj: Ludmila Karčová

Všem čtenářům přeji pěkné jarní dny a čtenářům fotografům přeji pěkné světlo.

Ludmila Karčová

