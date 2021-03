Pedagogové pak ve svých úvahách došli k závěru, že když už budeme mít u nás tolik srdíček, proč je nedarovat těm, kterých si vážíme a ctíme nejvíce, tedy seniorům.

Ručně vyrobená srdce potěšila seniory v domovech.Zdroj: SVČ Vítkov

Než jsme akci Daruj srdce vyhlásili, oslovili jsme Domov Vítkov a zjistili zájem z jejich strany. Vedení domova náš nápad potěšil, my jsme tak dne 2. 2. 2021 vyvěsili prosbu o pomoc veřejnost, cílem bylo vyrobit 81 srdíček pro seniory a zpříjemnit jim tak dny v domově. Ten, kdo srdíčko přinesl, dostal odznáček s názvem této akce, měnili jsme srdce za srdce.

Daruj srdce se SVČ Vítkov.Zdroj: archiv SVČ Vítkov

Ještě v pondělí 8. 2. 2021 jsme si mysleli, že to nezvládneme a srdíčka pro seniory mít nebudeme, ale jak se říká, síla myšlenky je veliká. Během následujících dvou dnů přibylo kolem 90 srdíček od úžasných lidí, kteří smýšlejí stejně jako my. Ulevilo se nám, avšak to co následovalo, předčilo všechna naše očekávání. Ve čtvrtek nám přišla nečekaná zpráva z MŠ Kamenka: „Máme pro Vás asi 220 srdíček, můžeme se zítra zastavit?“ Díky mamince, p. Juřičkové, která o akci četla na FB a dodala šablony na srdíčka do MŠ, děti a p. učitelky z MŠ Kamenka vyráběli srdíčka, jako diví. Velký dík patří i paní učitelce Hetmánkové, která dále vše komunikovala a hlavně donesla. Pro děti jsme v SVČ Vítkov napekli alespoň perníková srdíčka, která měla být malou odměnou.

Srdíčka najednou začala přibývat a nakonec jich bylo neuvěřitelných 431 kusů + 107 pečených od p. Veselé a 85 lineckých srdíček od Hany a syna Radka Huškových. Rozhodli jsme proto, že obdarujeme další seniory, kteří z nich snad budou mít radost. Další srdíčka putovaly na LDN do Klokočova, do Budišova – Domov Letokruhy, do Domova s pečovatelskou službou v Mokřinkách a také do Domova pro osoby se zdravotním postižením v Dolních Životicích.

Akci podpořilo i naše Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tunnel Vítkov, které posílalo srdíčka do Opavy – Domova pro seniory Bílá Opava.

Šárka Medunová

Ředitelka SVČ Vítkov