Cennou medaili vybojovaly děvčata ve věku 8-11 let, které se staly několikanásobnými Mistryněmi České republiky v sólových kategoriích, ale také se svou velkou formací. Děvčata si tak splnila svůj celoroční sen! Pozadu nezůstala ani další děvčata – starší juniorky ve věku 12-15 let přidaly několik dalších titulů Vicemistryň a II. Vicemistryň ČR. Hlučínské Ballerisimo skvěle reprezentoval také tým babykadetek, což je mladší skupinka děvčátek s věkovým průměrem 9 let, složena převážně ze začátečnic. I přesto se dokázaly probojovat do výkonnostní třídy A a bojovat mezi těmi nejlepšími. Děvčata vybojovala nádherné 5. místo. Seniorské družstvo, tedy celek děvčat ve věku 15-24 let, získal dvě cenná umístění ve velké konkurenci v top 6 nejlepších klubech České republiky.

Následující víkend, 28.-29.5., čekalo Ballerisimo finálové kolo s náčiním pompom, tedy s třásněmi, finálové kolo s náčiním mix (kombinace hůlky a třásní v jedné choreografii) a také finále pro nejmladší mažoretky v České republice ve věku 4-7 let. Právě tyto nejmladší littlekadetky jsou každoročně největším želízkem v ohni pro hlučínské mažoretky MK Ballerisimo. Od roku 2016 se nejmladší mažoretky z Ballerisima umisťují na předních příčkách Mistrovství České republiky. Ani letos tomu nebylo jinak – děvčata získala ve čtyřech kategoriích čtyři zlaté medaile a přidala ještě jednu stříbrnou. Malé littlekadetky, které přišly do Ballerisima v záři 2021, tak dokázaly, že hlučínské Ballerisimo stále vychovává ty nejúspěšnější mažoretky a patří na celorepublikovou špičku.

Posledním finálovým kolem bylo finále výkonnostní třídy B, 4.6. v Hranicích. I zde se Ballerisimo neztratilo a přivezlo bronzovou a stříbrnou medaili. MK Ballerisimo Hlučín se tak může pyšnit nejlepšími mažoretkami v České republice. Děvčata ale rozhodně neusínají na vavřínech. Již příští týden odjíždí jako součást české reprezentace reprezentovat naši zem do Polska, kde proběhne mezinárodní soutěž v mažoretkovém sportu. V srpnu pak Ballerisimo čeká letní sportovní soustředění a také vyvrcholení celé letošní sezóny – Mistrovství světa v mažoretkovém sportu.

A co mažoretky motivuje k těmto výsledkům? Podle mažoretek z Ballerisima je to hlavně úžasný kolektiv, dobrá atmosféra, která v týmu panuje a také skvělý přístup všech trenérek Ballerisima. Děvčata jsou si navzájem druhou rodinou a úspěchy, které mají, jsou důkazem skvěle vedeného klubu. Město Hlučín se tak může pyšnit jedním z nejúspěšnějších a největších klubů České republiky – součástí Ballerisima je totiž osmdesát mažoretek ve věku 4-25 let.

Úspěchy Ballerisima byly oceněny také v České televize, kam byl klub pozván do pořadu Dobré ráno ve středu 1. června 2022. MK Ballerisimo Hlučín prezentovalo mažoretkový sport a ukázalo, že tento dívčí estetický sport je plný krásy a elegance. Dechová hudba je dávno zapomenuta, tancuje se na hudbu moderní. V choreografiích se užívá balet a gymnastika. Samozřejmostí je proto kromě práce s hůlkou a třásněmi také dokonalá pohybová průprava. Začít s tímto krásným sportem může opravdu kterákoliv holčička či slečna. Stačí přijít na nábor nových členek, který se koná celoročně. Všechny informace získáte na www.ballerisimo.cz.

Trenérky a mažoretky z MK Ballerisima Hlučín se těší na nové sportovkyně a kamarádky – nezáleží na tom, zda se již holčička mažoretkovému sportu dříve věnovala, nebo je úplný nováček. Přijmeme mezi sebe každé děvčátko od 4 let, které chce být součástí naší rodiny, chce získat nové kamarádky a také velké úspěchy.

Karin Wronová

