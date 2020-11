„Tuš co řikaš, Ofilu, temu marasu v Americe? To přece neni normalni, aby prezident v také křeči cyganil a volal ludi do zbraně, ni?!“ pravila mi v patek večer od sporaka, kaj vařila večeřu na vidličku, moja Ruža.

Všechny díly seriálu najdete zde

„Co se diviš, dyť se přeci pravi, že zdychajuca kobyla nejvic kope. A jak vidiš, je to svata pravda! Navic tyn Trump je, mirně řečeno, mimo misu. Dyť ho stači posluchať, jak na co reaguje, jak a co ,vysvětluje’! Všecko po svojimu, jen aby un měl pravdu a nikdo iny. Dyť se enem zeber, jak vysvětloval pandemiu. Raz že kovid něexistuje, podruhe, že je to enem rymečka a na guvno su všecki ty opatřeňa a hlavně ruški! A kdo tvrdi, že je to spravne a potřebne, tym měl na mysli teho svojiho soka Bindena, je blboň a měl by se lečiť. Potym onemocněl sam a zatymco normalně myslici člověk by se poučil, un ni! Furt chodi bez ruški a prska na svojich mitinkach a v sidle ve Washingtonu virus na svoji ludi. Však kolik ich v Bilym domě lehlo…

No, přiznam že mi kapku připomina fírera, kery tež tak dokazal zfanatizovať pro svoji cile davy ludi. Dyť se enem vem, že ta manželka zpěvaka Waldy Matušky Olina, by za Trumpa dala život, a doslova něnavidi česku manželku režisera Formana, kera Trumpa němusi a fandi Bindenovi. Abysem se přiznal, je mi u prdele, kdo v USA budě prezidentem, ni. My to, Ruži, mame už za par, ale teho kašparka, co včil vladně Americe a skoro světu, už bysem tam nechtěl. Až se na mně pán Bůh a naš pan prezident Zeman nězlobja!“ pravil sem svuj nazor, a zeptal se, kdy už ta večeřa budě. Ruža na muj dotaz něreagovala, enem prohlasila: „A u nas je to inši? Dyť se zeber jak šila opozica do byvaleho ministra zdravotnictva Prymuly když byl v noci bez rušky v zavřene hospodě! Sam velki šef poslancu TOP 09 Kalousek hřimal z řečnišťa sněmovny: ,Pane ministře Prymulo, omluvte se a okamžitě odstupte! Okamžitě, prosím! Je to jediný způsob, jak ještě můžete přesvědčit veřejnost, že svá opatření myslíte vážně a že je lidé mají dodržovat!’ No a včil, když byl načapany při stejnym prohřešku sam, enem pravil: ,Vypil jsem s kamarádem hostinským jedno pivo. Nikoho jsem neohrozil ani nenakazil. A tuto svoji omluvu ještě podpořím deseti tisíci korunami, které dám na dobročinné účely.’ No neni to srandovni?!? A ta jeho šéfka, ta ulízaná krasavica Pekarová, kera Prymulu zplula stejnym zpusobem, a krituzuje kajjake nařizeni vlady už tak z principu, enem řekla, že to Kalousek neměl dělať! Fajne, ni?!“

„No, kdyby šlo enem o Prymuly, kery se naběhnul na pruser sam, ale cele štíry roki se trefuju do premiéra Babiša. Něřikam, že v někerych bodach němaju pravdu, připustim aji, že ve večině svojich kritik maju recht. Ale včil to s tym požadavkem na zřizeni vyšetřovaci komise sněmovny, kera ma zistiť, kdo može za to, že se u nas spustila druha vlna pandemie. Spominam, že už v dubnu senatoři zs STAN a Pirátské strany připravovali ústavni stižnost na vladu, že zamezila vycestovani z republiky. Pra je to jako za komopušu, tvrdili. Že su tym omezovana lidska prava a tak…

Od jara opozica tlačila na premiera a tehdejšiho ministra Adama. Všeci odpurci Babiša a opatřeni jeho vlady svolali na Karluv most obři piknik, aby se jako dokazalo, že tu žadny virus už neni. Všeci zahranični novinaři, co su v Praze, se nad tu žranicu v centru města podivovali! No a pravě na tym pikniku se okatě producirovala předsedkyňa TOP 09 pani Pekarová, aby se vědělo, za čim topka stojí!. A aby teho něbylo dosť, tak koncem srpna, kdy už odbornici varovali před druhu vlnu kovidu, vyřvaval do světa moudry předseda ODS Fiala, že vláda svojimi opatřeňami buzeruje a otravuje ludi, když už všecki čisla kolem pandemie su lepši a lepši! „K čemu ta opatření slouží?!?’ ptal se dramaticky Fiala a hned se aji odpověděl: ,Ochraně zdraví určitě ne!’ No a potym se ku němu přidali ti, od kerych bych to nejmeně čekal – docent Pirk a šef českich zubařu Šmucler -, keři ešče začatkem řijna tvrdili, že restrikce narobija vice škody než užitku.

No a včil to Babiš za to, že ich poslechnul a proti nazoru odbornikuv a ministra zdravotnictvi zrušil z titulu svoji premierske funkce řadu restrikci, schytal. TOP, ODS, KDU-ČSL a nakonec aji Priáti ho chcu za to, že ich poslechnul, pohnať před trestni komisu! No, a vadi mi aji to, že to ziniciovala aji koaličični strana ČSSD. Tak se, podle mě, ztracene body mezi voličami, něziska. Nebo ja?! V tym připadku mě napada hned několik přislovi. V souvislosti s ČSSD to, že ,Poslední pták co sere do vlastního hnízda’ a ku ty inym partajam: ,Zrob čertu dobře, peklem se ti odmění’, nebo jak řikaval muj velki kamarad, kery už, bohužel, neni mezi nami: ,Zrob susedovi dobře, osere ti plot!’ Mam pocit, že je tu paru stejnych blbcuv, tajak v USA. No uvidime, co z teho budě!… A co je s tu večeřu, Růženko?“ skoňčil sem svoji uvahy.

Ruža ale ešče zabodovala, bo nahradila Erďu, a dala k dobru před tu večeřu frk. „To přidě navaleny chlop dom a už ve dveřach mu roba jednu chlustně: ,Budeš ještě pít tu borovičku?’ Chlop nic. Šastně mu druhu, a řve: ,Mluv! Budeš ještě pít tu borovičku?’ Když napřahla ku třeti raně, chlop to vzdal: ,No tak dobře! Nalej!’ Fajne, ni?!“ Chvilu sem přemyšlal, jak teho frku využiju ve svuij prospěch, ale topinky s tataračkem tak zavoněly, že sem už na nic němyslel a hltal…

Tuš bertě, nebo nechtě ležeť. Ofil …

A kdo chce, či kemu se chce, až piše na ofil.ostrava@denik.cz