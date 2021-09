Expozice Princip Baťa trochu jinak. Přilákala už tisíce návštěvníků

Prázdniny přilákaly do expozice Princip Baťa v Muzeu jihovýchodní Moravy ve Zlíně tisíce návštěvníků. Ti pozornější se s menším či větším překvapením zastavují v některých koutech výstavního prostoru a snaží se uhodnout, zda to, na co koukají, skutečně patří k baťovské historii. A přesně to je záměr výstavy s názvem Intervence #27 – překvapit, nabídnout nový pohled na věc nebo i pobavit objevováním nečekaných souvislostí.

Expozice Princip Baťa. | Foto: Silvie Lečíková