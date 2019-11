Fanklub hokejových Vítkovic v posledních měsících intenzivně spolupracuje také s florbalovým oddílem, což položilo základy pro připravovanou exhibici. Oba sporty navíc o víkendu čeká reprezentační přestávka, když je na programu jednak tradiční hokejový Karjala Cup a čeští florbalisté pak míří na turnaj série EuroFloorball Tour do Hämeenlinny a Vantaa.

V pátek se tak ve Sportovním centru na Dubině, které v minulých dnech prošlo rekonstrukcí hrací plochy, utkají hokejisté Vítkovic proti svým nejvěrnějším fanouškům ze sektrou „C2“, kteří nastoupí ve společném týmu s aktuálními mistry florbalové Tipsport Superligy.

Vstupné na akci je zdarma a po utkání hraném na 3 x 15 minut je na programu také společná autogramiáda. Vyhlášený bojovník Jan Výtisk se těší, že fanoušky potká také v jiném prostředí.

„Myslím si, že je to super nápad, protože se můžeme s našimi nejvěrnějšími fandy potkat i mimo zimák a společně zažít něco netradičního. Těšíme se na to,“ prohlásil za hokejovou kabinu. Hokejisté si půjdou utkání užít.

„Teď probíhá reprezentační přestávka, takže některé kluky máme v národních týmech, jiní zase doléčují drobná zranění nebo virózu, která nás trápila v posledních týdnech, takže naše sestava bude dost osekaná. Ale i přesto se těšíme, jde v prvé řadě o zábavu a o to, abychom si to společně užili,“ říká Jan Výtisk. Kromě setkání s fanoušky se těší také na florbalové šampiony.

„I to je určité zpestření, protože si zahrajeme proti florbalovým profíkům. Už před několika lety jsme si s klukama z Vítkovic zahráli florbal a bylo to fajn, takže se těšíme a uvidíme, kdo nakonec bude mít více štěstí a komu se zápas podaří více. Ale o výsledek tady nejde, jde o to, abychom si to všichni společně užili a udělali radost našim fanouškům,“ usmívá se.

Kapitán florbalových Vítkovic Tomáš Sladký věří, že diváci se mají na co těšit. „Na exhibici se opravdu těšíme, bude to zpestření florbalové rutiny a trochu také odreagování se od ligového kolotoče,“ říká za kabinu úřadujících florbalových šampionů.

„Pár kluků sice budeme mít na reprezentačních akcích výběrů Česka, Slovenska a Polska, ale jsem přesvědčený, že spolu s kotelníky HCV vytvoříme skvělý tým, který proti hokejistům odehraje atraktivní duel se vším všudy,“ usmívá se. „Zveme všechny fanoušky florbalu a hokeje, bude se na co dívat,“ slibuje.

Michal Dannhofer