Raduň leží 7 kilometrů od Opavy. Původně byla Raduň zemanskou tvrzí, kterou nechali v 16. století jeho majitelé předělat na renesanční zámek o třech arkádových křídlech. Za zmínku stojí cenná zámecká knihovna obsahující neuvěřitelných 16 000 svazků knih. K celé budově náleží hospodářský dvůr, pivovar, unikátní zámecká oranžerie, přilehlá okrasná zahrada a rozlehlý smíšený lesopark se čtyřmi rybníky.

Zdroj: Jiří Baran

V parku se nachází přes sedm set cizokrajných rostlin a citrusových dřevin. Celý areál lesoparku patří mezi nejvýznamnější v Moravskoslezském kraji díky svému kompozičnímu uspořádání a dendrologickým kvalitám.

Zámek Raduň nejen pohledem z dronu.Zdroj: Jiří Baran

Návštěvníci areálu raduňského zámku by aktuálně pro přístup do parku měli využívat pěší cestu vedoucí kolem kostela Nejsvětější Trojice. Z důvodu probíhající revitalizace Zámeckého rybníka je totiž uzavřen most umožnující vstup do parku z obecního parkoviště.

Jiří Baran