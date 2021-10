Slavíte Halloween? A pokud ano, jakým způsobem? Tím se můžete pochlubit i nám! Fotografie s krátkým textem pošlete na e-mail: tipy.morava@vlmedia.cz . My vaše snímky a názory následně zveřejníme v samostatném článku a fotogalerii na našem webu v rubrice Čtenář reportér.

Česká tradice zatím není natolik zasazená do kulturního kontextu, avšak i u nás se najdou domy, které se 31. října pyšní takřka americkou halloweenskou výzdobou. Tematická setkání v kostýmech či společná sledování hororů pak probíhají především na půdách organizací, škol nebo v rámci klubů. Nejčastějším halloweenským artefaktem je i u nás stále dýně, kterou si lidé osvojili i jako podzimní výzdobu, navzdory tomu, že Halloween neslaví.

Klasickým pořekadlem, které říkají děti převlečené do strašidelných kostýmů, je fráze Trick or treat (volným překladem Koledu, nebo něco provedu), která doprovází koledování o sladkosti. Již nejvíce provařenou halloweenskou rekvizitou je vyřezávaná dýně se svíčkou uvnitř a děsivá výzdoba domů.

Jak se svátek domestikoval v USA a jak byl zkomercializován po celém světě? Protože Irové ve velkém putovali do USA za prací a lepším životem, v 19. století se přirozeně svátek objevil tam. Velká expanze americké kultury měla za příčinu, že jej přejímaly i další, anglicky mluvící země, později i ty jiné. Především ve 30. letech 20. století svátek zkomerčněl nejvíce a v 50. letech se již objevují první záznamy o koledování po domech.

I zkrácením anglické fráze „All Hallows' Eve“, tedy „Předvečer Všech svatých“, vznikl název Halloween. Svátek sahá až do doby před naším letopočtem a vztahuje se k datu 31. října, které se dle starodávných keltských pranostik vyskytuje mezi dvěma hlavními periodami - létem a zimou. To je také jistou alegorií na dva světy – svět živých (léto, kdy vše kvete) a svět mrtvých (zima, která je často spojována se spánkem či umíráním). V keltštině se svátek původně nazýval Samhain. V rámci nejrůznějších fantastických knih, seriálů či příklonu hudebních projektů ke keltské mytologii se můžeme s tímto pojmem setkávat dodnes.

Halloween je již nějaký ten pátek na konci října na programu oslav i v Česku. Již koncem září můžeme spatřovat halloweenskou výzdobu a produkty v supermarketech, ti kreativnější se do jejich výroby pouští sami. Víme ale o tomto svátku, při kterém převládá oranžová a černá barva, více, než že spotřeba dýní se v tomto období rapidně zvyšuje? A slavíte Halloween alespoň sporadicky i vy?

