V sobotu se představí nejmladší mažoretky, děvčata ve věku od 4 let s hůlkou a třásněmi. Dále budou na programu také disciplíny s náčiním baton, tedy s hůlkou. Největším lákadlem pro diváky budou jistě skupinové velké formace, kde se na soutěžní ploše představí vždy 10-25 mažoretek. Zajímavou disciplínou bude také defilé, tedy choreografie, se kterou musí mažoretky ujít (resp. protančit) vzdálenost 100 metrů (4x 25 metrů s otáčkami). Diváci by si jistě neměli nechat ujít ani disciplíny 2baton, kdy mažoretky tancují svou sportovní choreografii dokonce se dvěma hůlkami v ruce – tato kategorie se podobá kuželům v moderní gymnastice.

Neděle bude rovněž divácky atraktivní. Na programu budou disciplíny s třásněmi, tedy s pompomy. Zde se bude na co dívat zejména v oblasti gymnastiky, kdy uvidíte velmi náročné choreografie, do kterých děvčata zařazují náročné gymnastické a akrobatické prvky, mezi kterými nechybí například ani salta. Po oba dny se představí jak nejmladší děvčátka od 4 let, tak také starší holčičky, slečny, nebo dokonce již dospělé sportovkyně ve věku od 20 let.

Hlučín bude mít svá želízka v ohni po oba soutěžní dny. Domácí a také pořadatelský klub mažoretky MK Ballerisimo Hlučín se totiž pravidelně účastní největších světových soutěží v mažoretkovém sportu a vozí z nich cenné medaile a tituly. Tím nejnovějším je titul Mistryň ČR a Mistryň světa pro rok 2021.

Všechny srdečně zveme do sportovní haly v Hlučíně – pokud se vám mažoretkový sport líbí, hledáte vhodný sport pro svou dceru, nebo si jen chcete zpříjemnit první dubnový víkend a zjistit, jak vypadá moderní mažoretkový sport v podání špičkových klubů z České republiky a Slovenska, dorazte!

Karin Wronová

