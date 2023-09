Největší svátek mažoretkového sportu, vrcholná akce, nejdůležitější soutěž sezóny – i tak by se dal popsat světový šampionát v mažoretkovém sport, který se každoročně koná na konci léta. Letos v srpnu se pořádání této velké akce zhostilo poprvé v historii mažoretkového spotu město Ostrava, které pro mažoretky z celého světa připravilo skvělé zázemí atletické haly vítkovické arény.

Mažoretky z Ballerisima Hlučín jsou mistryněmi světa, rok 2023. | Foto: se svolením Karin Wronové

Třídenní mistrovství světa, kde jsou každoročně nominovány ty vůbec nejlepší mažoretkové kluby, volně navazovalo na jednodenní Světový pohár mažoretek, kde mají možnost soutěžit děvčata, která předvedla skvělé výkony, ale na splnění přísného nominačního bodového limitu nedosáhla. Celé čtyři dny tak Ostrava zářila barvami a kvalitními výkony mažoretkových klubů.

Velké zastoupení mělo kromě České republiky také například Polsko, Slovensko, Bulharsko a Kyrgyzstán. Mažoretky MK Ballerisimo Hlučín patří každoročně mezi velké favoritky na medailová umístění. Ani letos tomu nebylo jinak. Po úspěšném Mistrovství České republiky, odkud Ballerisimo přivezlo nejen postupy na Mistrovství světa, ale dokonce ty nejcennější zlaté medaile a titul mistryň republiky, měla děvčata z Ballerisima velká očekávání. Obrovská konkurence zahraničních států a nabitá startovní listina sice vzbuzovaly respekt, ale mažoretky MK Ballerisimo Hlučín se poctivě připravovaly na největší a nejprestižnější soutěž sezóny.

Reprezentovat nejen klub, ale také město Hlučín a také celou Českou republiku je totiž pro všechny sportovce velká zodpovědnost. Ballerisimo se tohoto úkolu opět zhostilo na výbornou. Ještě před Mistrovství světa se mažoretky vydaly na osmidenní soustředění na Vysočinu, kde se nejen trénovaly choreografie s hůlkou a třásněmi, ale také baletní, taneční a gymnastická průprava. A nutno podotknout, že si mažoretky užily i spoustu legrace při hrách, výletech a soutěžích. Samotné Mistrovství světa v mažoretkovém sportu se konal v termínu 23.-15.8.2023, Světový pohár mažoretek pak o den později, 26.8.2023. Hned první soutěžní den bojovaly hlučínské juniorky, tedy děvčata ve věku 12-14 let. Se svou pódiovou formací si děvčata vybojovala vysněný titul Mistryň světa. Stalo se tak pro hlučínské Ballerisimo ve velkých formacích juniorek historicky poprvé.

Dobrá nálada Ballerisimo neopustila i o den později, kdy bojovaly nejmladší děvčata, která mají možnost na Mistrovství světa postoupit. Kadetky ve věku 8-11 let obhajovaly loňské zlato. Konkurence ale od loňského roku opět přibyla, a tak bylo potřeba podat skvělý výkon s co nejmenším počtem chyb. Malým kadetkám se to podařilo a s velkou radostí a slzami v očích stály u české vlajky, když hrála státní hymna na počest Mistryň světa – kadetek z Ballerisima. Poslední den Mistrovství světa bojovala nejstarší děvčata ve věku 15-25 let. Ve skupinách s náčiním baton, tedy hůlka, obvykle bývá ta největší konkurence. Ne nadarmo se říká, že tato kategorie patří mezi „královské disciplíny“ v mažoretkovém sportu. Seniorky z Ballerisima šly do boje přesto s velkým odhodláním dosáhnout co nejlepšího úspěchu.

Medaile byl však jen vzdálený sen… Po bezchybném předvedení tematické choreografie s názvem Byl pozdní večer, první Máj, byl ale sen o medaili čím dál tím blíž. A povedlo se – i seniorky se mohly radovat z medaile, tentokrát bronzové. Do Hlučína tak vůbec poprvé putoval seniorský titul z velkých skupin s hůlkou – II. Vicemistryně světa. Celkem si Ballerisimo odvezlo 17 medailí. I na světovém poháru mělo Ballerisimo své zástupkyně – nejen v sólových kategoriích, kde si děvčata vybojovala zlato a několik stříbrných medailí, ale především také ve velkých formacích, kde bojovaly babykadetky, tedy mladší skupina děvčat 7-10 let. Pro tyto malé šikulky to byla první mezinárodní soutěž a holčičky se s velkou konkurencí vypořádaly skvěle.

Odměnou jim bylo 4. místo – medaile navíc utekla jen o 0,2 setin bodů. To, že se v hlučínském Ballerisimu daří vychovávat skvělé mažoretky tedy svědčí fakt, že všechny věkové kategorie – od nejmladších (littlekadetky 4-7 let, Mistryně České republiky 2023) až po ty nejstarší mažoretky sbírají úspěchy na republikové i mezinárodní úrovni. Ballerisimo Hlučín ale není jen o sbírání medailí a úspěchů – děvčata se kromě tréninků a soustředění účastní také mnoha dalších akcí, baletních a gymnastických workshopů, tanečních seminářů, ale také výletů do zoo, lasergame, exitgame, nebo do různých koutů České republiky.

Patřit do skvělého týmu mažoretek, který vedou licencované a zkušené trenérky mažoretkového sportu, může jakákoliv holčička od 4 let, kterou baví tanec a chtěla by být v partě skvělých kamarádek i trenérek. Nábor nováčků od 4 do 18 let se koná po celé září a podat online přihlášku můžete na www.ballerisimo.cz – místa jsou však omezená, proto s přihlašováním neváhejte.