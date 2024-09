Řeka Opava v Děhylově kulminovala v pondělí ráno ve 3.30 na výšce 618 centimetrů a její hladina pomalu klesá, aktuálně je na úrovni 546 centimetrů. Podle předpovědi počasí by již déšť neměl vést ke zvedání hladiny. Nicméně řeka Opava v profilu Děhylov je stále na 3. stupni povodňové aktivity – ohrožení (extrémní povodeň). I nadále platí zákaz přibližovat se k Hlučínskému jezeru a vodním tokům.

Ve městě také stále platí zákaz vstupu na místní hřbitov po pádu hřbitovní zdi a stromu. Ulice už projíždí čistící vůz technických služeb, který z nich odstraňuje nečistoty po opadnutí vody. V některých lokalitách jsou rozmístěny velkoobjemové kontejnery.

„Bezpečností složky jsou v permanenci třetí den a řeší problémy v lokalitách, které zalila voda. Aktuálně státní policisté ohraničili páskou cyklostezku mezi Kozmicemi a Jilešovicemi, kde byla silně poškozena čelní hráz, je na ni zakázán vstup. Hasiči odstraňují z lokalit popadané stromy a místa předávají k dalšímu úklidu technickým službám, odpoledne zasahovali například na sídlišti OKD. Jejich zásah včera při ochranně Domova pod Vinnou horou byl excelentní,“ uvedla starostka Petra Tesková.

Povodňový val a pytle s pískem ochránily Domov pod Vinnou horou, který byl v neděli večer nejkritičtějším místem v Hlučíně. Objekt zabezpečil val o výšce přes jeden metr a délce 220 metrů, voda vyšplhala do výšky 30 centimetrů. V lokalitě bylo rozmístěných více než 300 pytlů. Klienti domova nemuseli být ani evakuováni, ani přesouváni do vyšších pater.

Hned v pondělí ráno byly v Hlučíně rozmístěny kontejnery na velkoobjemový odpad. Průběžně budou odváženy a nahrazovány prázdnými. V případě potřeby budou další kusy rozmístěny do aktuálně vytipovaných lokalit. Rozmístěny jsou na těchto místech: po dvou na zpevněné ploše za kulturním domem v Darkovičkách a na ulici Závodí, po jednom v Darkovičkách na ploše před ZŠ a MŠ, dále na ulici Kozmické (ze směru od Vřesinské), na ulici Ostravské v místě, kde Jasénka kříží silnici, na ulici Okrajové u garáží a na ulici Dlouhoveské u Domova pod Vinnou horou. Při nakládání s odpadem jsou doporučovány rukavice, odpad by mohl být kontaminován. Stále platí, že most z Hlučína přes Děhylov je až do odvolání uzavřen.

„Dá se předpokládat, že především ve špičkách bude průjezd přes Koblov ucpaný, připojím se k zástupcům samosprávy, kteří vyzývali veřejnost, aby zůstala doma, pokud nemusí nutně vyjíždět, aby nedocházelo k přetížení této komunikace spojující Hlučín s Ostravou,“ doplnila starostka Petra Tesková.