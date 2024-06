Ve slovenské Dobré Vodě se v sobotu 29. června pořádala mezinárodní soutěž v páce za účasti deseti evropských státu, mezi nimiž nechyběla ani Česká republika.

O jeden z nejlepších výsledků české výpravy se postaral pouze 45kilový juniorský silák z Hlučína Eduard Jedlička. Soutěžil v kategorii junioři do 12 let a do Hlučínska si dovezl dvě stříbrné medaile, jak za levou, tak i za pravou ruku. Jelikož tento druh sportu se v regionu Hlučínska nevyskytuje, Eduard dojíždí tvrdě trénovat do novojičínského klubu Armwrestling TJ Nový Jičín.

Eda je velmi talentovaný sportovec, který má svou pákařskou budoucnost slibně rozjetou. Je třeba také vyzdvihnout jeho otce Honzu Jedličku, který nejenom podporuje svého syna, ale i on se nechal unést krásou tohohle sportu a trénuje taktéž v klubu Nového Jičína. Honza Jedlička se rovněž poprvé zúčastnil téhle prestižní mezinárodní soutěze v kategorii nováčků do 85 kilogramů a nevedlo se mu vůbec špatně, vybojoval 7. místo za pravou a 8. místo za levou ruku.

„Eda je doslova řečeno malý velký muž. Talentovaný chlapec, obdařený skvělou technikou přečnívající spoustu zkušených závodníků z našeho klubu. Pokud Eda vydrží u tohohle sportu, máme se na co těšit a jeho jméno uslyšíme nejenom na Hlučínsku, ale i na mezinárodní a celorepublikové úrovni," řekl Jaromír Bělunek, předseda a trenér novojičínského armwrestlingového klubu.

Jaromír Bělunek