Nádoby na bioodpad mají hnědou barvu a můžete si je objednat přes odbor životního prostředí opavského magistrátu. Následně si je vyzvednete na Technických službách Opava, kde budou připraveny ve druhé polovině března.

Kontejner na bioodpad. Ilustrační foto.Zdroj: Deník / Roman Cichocki

Do nich pak lze odkládat vlastně vše, co je organického původu a nejedná se o živočišné produkty. Tedy listí, plevel, nezpracované ovoce a zeleninu a další výrůstky vašich zahrádek. Nepatří sem ale větve stromů, a to ani rozdrcené. Větve a další materiál z ořezů stromů by měly být nakráceny na délku cca 1 metru a následně odvezeny do sběrných dvorů, které jsou v ulicích Přemyslovců, Bílovecká a Hálkova.

Lada Dobrovolná