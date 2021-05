Protože květů není nikdy dost, rozkvetlou zahrádku opět zaslala Eva Raidová. Které květiny jsou na snímcích? To můžete zkusit hádat. Za fotografie děkujeme.

Jarní květinová esence. | Foto: Eva Raidová

Tak je to za námi. Zmrzlí muži už přišli dřív, ale Žofie dnes potvrdila deštěm to, proč se jí říká počůraná. A všechno kvete, protože je přeci květen. I ten šnek se na to přišel podívat. A včelky se opravdu hodně snaží…