Další botanický příspěvek nám zaslala naše věrná čtenářka Eva Raidová, děkujeme.

Jaro v přírodě, březen 2024. | Foto: Eva Raidová

Asi každý se potěší pohledem na jarní kytky, i když skutečné jaro podle kalendáře ještě není.

Letošní teplý únor i začátek března tak daly příležitost ukázat se v plné kráse krokusům na louce i zahrádce, růžovým kvítkům lýkovce v parku, ale i sněženkám, bledulím, talovínu, narcisám a vřesu na zahradách.

Nejspíš říkáme keřům zlatice zlatý déšť, víme, že sněženka podsněžník, bledule jarní i talovín zimní jsou jedovaté, ale to nevadí a pohled na ně udělá radost. A co roste na zahradě vám? Už jste viděli včelky, které se snaží vysát pro sebe z květů to nejlepší?

Eva Raidová