„Zapojil jsem se do organizace, protože chápu důležitost změny ve společnosti a vím, že pokud nechceme dovést lidstvo až k totálnímu krachu, musíme vzít odpovědnost sami za sebe a začít jednat v souladu se svědomím. Pasivita a lhostejnost k druhým došla do bodu, kdy na to doplácíme všichni větší nebo menší měrou. Věřím ale, že se všichni můžeme mít lépe, než se máme teď“, popisuje Radovan a připomíná, že k projektu se může připojit každý.