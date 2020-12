Češi se přitom dlouhodobě obávají okradení a téměř třetina předpokládá, že bude v příštích pěti letech krádeži čelit. 78 % pak považuje krádeže a loupeže v ČR za časté, vyplývá z průzkumu BNP Paribas Cardif.

Předvánoční šílenství je pro zloděje ideální

Před Vánocemi se počty krádeží zvyšují až o 40 %. A je tomu tak i v letošní specifické předvánoční době. Pachatelům nahrávají do karet samotní lidé, kteří se v davech snaží nakoupit vánoční dárky a dohnat období, kdy byly obchody zavřené. Nakupující jsou díky hektickým situacím nepozorní, roztržití a věnují se více věcem najednou. Žně mají v předvánočním období také kapsáři.

Pachatelé využívají nepřítomnosti obyvatel

„Specifikem letošního roku je úbytek turistů, a to i jako cílové skupiny zlodějů. A protože ti si potřebují nakrást své, roste riziko, že se staneme obětí právě my. Zloději se snaží využívat například období, kdy jsou všichni členové domácnosti na nákupech a domy a byty jsou prázdné. Nahrává jim také anonymita v bytových domech, kdy se sousedi neznají a snadno pustí do domu cizího člověka,“ říká Radek Škrabal ze společnosti SSI Group.

Trendem je přesun kriminality na internet

Výrazně přibývá kriminality na internetu. Podle informací Národní centrály proti organizovanému zločinu tato forma kriminality dlouhodobě roste a nyní tento trend ještě posílila pandemie. „Techniky hackerů se rychle vyvíjejí, i když v současné době převažují ty klasické. V době ekonomické nejistoty a strachu o práci například stačí vytvořit závadný excelový soubor s názvem ‚Snižování mezd v důsledku covid krize‘. Nebo poslat podvrženou zprávu s upozorněním na kontakt s nakaženou osobou či fiktivní potvrzení doručovatelské službě, oboje s odkazem na podvržené webové stránky. Začátek ztráty peněz či cenných počítačových dat je na světě,“ popisuje možné scénáře odborník na IT bezpečnost z počítačové školy Gopas William Ischanoe.

Jak se bránit

Základním způsobem obrany je obezřetnost. Ochrana před moderními hrozbami musí být komplexní, vícevrstvá. Důležitá je samozřejmě osvěta lidí, kteří by měli vědět, na co si dávat pozor, jaké soubory neotvírat a na jaké maily nikdy neodpovídat.

Při zajištění bezpečí domácnosti je třeba kombinovat budování zdravých sociálních vazeb v okolí bydliště s fyzickým zajištěním a poplachovým systémem. „Kromě dobrých vztahů se sousedy a řádného mechanického řešení doporučujeme také zabezpečení formou poplachových systémů,“ říká Jaroslav Čehovský, specialista bezpečnostních technologií ze společnosti SSI Group a dodává: „Řešením je instalace profesionálního zabezpečovacího systému a jeho napojení na pult centrální ochrany. V okamžiku, kdy čidla zaregistrují vniknutí na pozemek či do domu nebo bytu, dispečeři ihned vysílají na místo zásahovou skupinu. Ta vyjíždí na místo obratem, aby zjistila příčinu vzniku poplachu, případně zajistila cizí osoby a ochránila tak hlídaný majetek.“

„Pro každou zmíněnou formu rizik také existuje speciální pojištění. Ať už se jedná o zneužití ukradené platební karty kapsářem či bytařem, škodu po vloupání nebo ztráty a nepříjemnosti způsobené hackery a internetovými podvodníky,“ říká Viktor Houška z BNP Paribas Cardif Pojišťovny.

Petr Jarkovský