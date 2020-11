Hru „Kterak se obětí nestáti“ vydalo Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje díky finanční podpoře Moravskoslezského kraje.

Hra je určena pro dva až šest hráčů ve věku od šesti let. Jejími komponenty jsou oboustranná hrací deska, hrací kostky, figurky, herní karty a pravidla. Na jedné straně hrací desky soutěží hráči v otázkách z oblasti vlastního bezpečí v kritických situacích doma i venku. Namátkou lze uvést oblasti soutěžních úkolů či doporučení – bezpečí v dopravě, předcházení majetkové trestné činnosti, problematika zvyšování právního vědomí nebo zneužívání návykových látek. Pro konkrétnější představu lze doplnit text jedné z herních karet: „Před vstupem na přechod pro chodce ses nejprve rozhlédl vlevo, pak vpravo a poté opět vlevo. Bezpečně jsi přešel. Postupuješ o dvě políčka vpřed“.

Současná četnost komunikace prostřednictvím internetu, stejně jako zvýšení počtu trestných činů páchaných v online prostředí, iniciovaly vznik druhé hrací strany s tématikou kybernetické bezpečnosti. Hráči si tak zopakují, připomenou či zjistí, jak se vyhnout rizikům internetu. Soutěžící si osvojí související pojmy, získají informace k bezpečnějšímu užívání internetu. Příkladmo lze uvést zadání jedné z těchto herních karet: „Na svém účtu na sociální síti jsi zveřejnil příliš mnoho informací o své osobě, mohou být zneužity. Vracíš se o dvě políčka zpět.“

Soutěžních klání se mohou účastnit nejen děti, ale i dospělí. Hra tak může navíc napomoci i mezigenerační komunikaci. Navázala na předchozí preventivní projekty moravskoslezské policie, jakými byly knížka „Policejní pohádky“, didaktické hry „Učíme se s Honzíkem aneb Policejní pohádky hrou“ či „Na policejní služebně“.

Hra „Kterak se obětí nestáti“ bude využívána nejen policisty při preventivních aktivitách. Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci, mohou jako první vyzkoušet novou hru v moravskoslezských školách, hejtmanem určených k zajištění péče o děti vybraných profesí (zdravotníků, záchranářů apod.).

Po zlepšení epidemiologické situace mohou novou hru užít k výuce také pedagogové moravskoslezských škol. Bezpečnostní doporučení při hře si budou moci osvojit v době zlepšení epidemie také dříve narození v klubech či zařízeních pro seniory. A po otevření knihoven si budou moci zahrát také zájemci z řad široké veřejnosti. Hra „Kterak se obětí nestáti“ bude distribuována i do knihoven obcí s rozšířenou působností v Moravskoslezském kraji, které o hru projeví zájem. Zmíněné subjekty (školy, kluby seniorů či zařízení pro seniory, knihovny obcí s rozšířenou působností), které mají zájem o novou hru „Kterak se obětí nestáti“, nás mohou kontaktovat prostřednictvím e-mailu krpt.prevence@pcr.cz. Distribuce her bude zajištěna do vyčerpání zásob.

Gabriela Pokorná