Erazim staví na pedagogice svobodné demokratické školy. První taková vznikla v roce 1921 v britském Summerhillu a od té doby jich jsou desítky po celé Evropě, z toho asi dvacet v Česku.

„Děti u nás mají neomezenou možnost volného pohybu po celých prostorech školy. Je na nich, kde zrovna jsou a na čem tam pracují,” vysvětluje jeden ze spoluzakladatelů Matěj Frgala, který ve škole zároveň pracuje. „Celá škola je pak řízená sněmem, jehož členy jsou všechny děti i dospělí. Děti se tak podílejí na budování demokratické komunity.“

Zahajovací večírek proběhl v nových školních prostorech, které jsou v kylešovském OC Žabka. Na rekonstrukci bývalé prodejny a cvičebny na třídy se podíleli rodiče a pomáhaly i děti. Překvapivě se však nejedná o první českou školu, která by byla v obchoďáku. Předběhla ji už ScioŠkola v pražských Stodůlkách. „Školu založilo pět lidí. Učitelé z povolání a rodiče,“ uvádí Frgala a doplňuje ho Martina Mrůzková: „Chyběla nám v Opavě škola, která by nám plně vyhovovala, a tak jsme si založili vlastní.“

V současné době je ve škole Erazim deset dětí od šesti do dvanácti let. „Většina z nich je dětmi zakladatelů, takže by se dalo říct, že jsme svým způsobem rodinná škola,” uzavírá Mrůzková. Do školy ale můžou přestoupit i další děti, a to i v průběhu školního roku. Dalším cílem této pětičlenné skupiny zakladatelů je nová mateřská škola, jak zdůrazňuje Frgala: „Chceme ji otevřít v září 2021 jako součást naší školy. Poptávka je zvláště ze strany mladších sourozenců našich žáků. Nechtějí přijmout, že nemůžou chodit do stejné školy jako jejich starší bráškové.“

Školka bude otevřená i zájemcům z řad veřejnosti. Další informace o škole i školce Erazim je možné nalézt na facebookové stránce, na webovkách www.erazim.cz nebo na čísle 605 383 553.

Matěj Frgala