100 uplynulo o zrození oblíbené dřevěné loutky Josefa Spejbla (1920). Na začátku své kariéry vystupoval v plzeňském Loutkovém divadle Feriálních osad. Nejdříve se publiku představil s Kašpárkem. Sourodou dvojici loutek začal tvořit roku 1926 se synem Hurvínkem. Život jim vdechl a charakter postav určil divadelní nadšenec Josef Skupa. Taťulda Spejbl měl roli nespokojeného bručouna a popleteného poučovatele svého prostořekého syna Hurvínka. Později duo Spejbla a Hurvínka doplnily postavy Máničky, paní Kateřiny a psa Žeryka. Nezaměnitelné dřevěné loutky si záhy získaly velkou popularitu. Scénky byly oblíbenými televizními večerníky a jejich nahrávky na gramofonových deskách putovaly i do světa. Zasloužený věhlas měly u dětského i dospělého publikum na různých tuzemských i zahraničních pódiích.

85. narozeniny oslavil letos Jan Saudek (13. 5. 1935 v Praze) - umělecký fotograf, malíř a spisovatel.

80. narozeniny oslavil letos Milan Knížák (19. 4. 1940 v Plzni) - výtvarník, hudebník, designér a performer. V letech 1990-1997 působil jako rektor Akademie výtvarných umění v Praze, od roku 1999 do května 2011 jako ředitel Národní galerie v Praze.

75. narozeniny oslavil letos Jaroslav Uhlíř (14. 9. 1945 v Praze) - skladatel populární a filmové hudby, herec, zpěvák, komik, klavírista a moderátor.

75. narozeniny oslavil letos Jiří Žáček (6. 11. 1945 v Chomutově) - básník, spisovatel, překladatel a autor učebnic i v Braillově písmu. Básně, vyznačující se lehkostí, smyslem pro humor a parodií, mají někdy blízko k aforismům. Bohatá je rovněž autorova tvorba pro děti. Je držitelem ocenění Zasloužilý umělec (1987), Ceny Jána Smreka (2011) a Medaile Za zásluhy (2015).

65. narozeniny oslavil letos Oldřich Kaiser (16. 4. 1955 v Liberci) - divadelní a filmový herec a komik.

65. narozeniny oslavil letos Václav Upír Krejčí (13. 10. 1955 v Rakovníku) - bavič, herec, zpěvák, hudebník, básník, režisér a scénárista.

60. narozeniny oslavil letos Jaroslav Svěcený (8. 12. 1960 v Hradci Hrálové) - houslový virtuos.

Ke svému jubileu si nadělil dvojalbum Way of Life, kde hraje skladby, které jsme od něj ještě neslyšeli. Po dokončení pražské konzervatoře a AMU vystupuje sólově. Na svém kontě má přes čtyři desítky kompaktních disků světového houslového repertoáru. Řadu let je též popularizátorem a propagátorem klasické hudby a současně znalcem historických houslí a stavby houslí. Tyto staré nástroje sám také vystavuje, předvádí i nahrává jejich zvuk na CD. Nevyhýbá se ani občasnému vystupování s uměleckými soubory z oblasti populární hudby.

